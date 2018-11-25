Эмир Дубая оплатил лечение туристки из Тамбова

Правитель эмирата Дубай шейх Муххамед бен Рашид Аль Мактум поможет тамбовской семье, попавшей в беду по время отдыха в ОАЭ, сообщили в администрации Тамбовской области.

Напомним, клиника в Дубае выставила счет на 15 миллионов рублей за лечение 57-летней Натальи Поповой, умершей во время отдыха за границей. Об этом в соцсетях написала дочь покойной Анастасия. Во время осенних каникул она с матерью и двумя дочерьми отправилась отдохнуть в ОАЭ. На пляже матери стало плохо, ее доставили в местную больницу и экстренно прооперировали в связи с разрывом аорты. Хирургическое вмешательство не помогло: на следующий день у пациентки отказали почки и она скончалась. Клиника выставила счет за лечение на 230 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей) и предупредила, что забрать тело можно будет после оплаты услуг.

Два миллиона рублей покрыла страховка, еще столько же собрала семья покойной. "Остальная сумма просто неподсильна. Я реву", - написала Анастасия.

К решению проблемы подключились тамбовские власти и МИД России. В итоге власти Дубая взяли на себя не только оплату больничного счета, но и расходы по доставке тела на родину, покупку авиабилетов для членов ее семьи и другие сопутствующие расходы. Глава Тамбовской области направил благодарственные письма правителю Дубая и генеральному консулу РФ в Дубае Олегу Фомину.