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25.11.2018 10:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эмир Дубая оплатил лечение туристки из Тамбова

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Правитель эмирата Дубай шейх Муххамед бен Рашид Аль Мактум поможет тамбовской семье, попавшей в беду по время отдыха в ОАЭ, сообщили в администрации Тамбовской области.

Фото: ГАУЗ СО Областная детская клиническая больница
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Напомним, клиника в Дубае выставила счет на 15 миллионов рублей за лечение 57-летней Натальи Поповой, умершей во время отдыха за границей. Об этом в соцсетях написала дочь покойной Анастасия. Во время осенних каникул она с матерью и двумя дочерьми отправилась отдохнуть в ОАЭ. На пляже матери стало плохо, ее доставили в местную больницу и экстренно прооперировали в связи с разрывом аорты. Хирургическое вмешательство не помогло: на следующий день у пациентки отказали почки и она скончалась. Клиника выставила счет за лечение на 230 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей) и предупредила, что забрать тело можно будет после оплаты услуг.

Два миллиона рублей покрыла страховка, еще столько же собрала семья покойной. "Остальная сумма просто неподсильна. Я реву", - написала Анастасия.

К решению проблемы подключились тамбовские власти и МИД России. В итоге власти Дубая взяли на себя не только оплату больничного счета, но и расходы по доставке тела на родину, покупку авиабилетов для членов ее семьи и другие сопутствующие расходы. Глава Тамбовской области направил благодарственные письма правителю Дубая и генеральному консулу РФ в Дубае Олегу Фомину.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов
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