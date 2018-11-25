Актер из Берлина представил моноспектакль о Нурееве

Зрители уже увидели несколько спектаклей по произведениям Достоевского, Тургенева, Островского, Гольдони, Арбузова, Гибсона, Вырыпаева.

Моноспектакль "Рудольф Нуреев. 48 часов" представил Андре Мошой, актер театра "Русская сцена" (Берлин).

В основе сценария Инны Соколовой-Гордон, режиссера спектакля, а также автора сценографии, роман "Танцовщик", написанный ирландцем Колумом МаккКэнном (где художественный вымысел сплетен с фактами), а также дневники, воспоминания об артисте, покорившем мир.

В этом году исполнилось 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуреева. И спустя 25 лет после смерти великого балетного танцовщика его история жизни продолжает волновать творческих людей во всем мире: выходят книги, спектакли, фильмы о нем. Солист Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова в 1961 году после окончания гастролей труппы в Париже попросил политического убежища, став одним из самых известных "невозвращенцев" в СССР.

Андре Мошой - уникальный драматический артист, с великолепной энергетикой. Мастерски владеет своим телом, оно красивое, "говорящее". У него акцент в речи, но он работает на образ персонажа, придает очарование. Родился актер в советской Молдавии, в Кишиневе. Родной язык - румынский. Окончил Щукинское училище. Живет в Берлине.

- Я всегда провожу параллели со своей жизнью, когда работаю над ролью. И меня притягивает красота. Нуреев безумно интересный человек. Он был очень красив - не только внешне, но и внутренне. Люблю пластику на сцене, а не статичное действо. Зрителя надо сразу, в первые пять минут, заинтересовать, захватить, чтобы вести дальше, - говорит Андре. И парит над сценой. Красивый, даже похожий на своего героя внешне.

1987 год. Рудольфу Нурееву дали визу на 48 часов, чтобы приехать в Уфу и проститься с умирающей матерью.

- Здравствуй, Москва! - восклицает Рудольф. - Мне разрешили вернуться только на двое суток. И вспоминает, как когда-то "босоногий уфимский мальчишка, грязный татарчонок" выступал в столице, на концерте была мама.

- Я ни о чем не жалею, - часто повторял гений танца, мировая звезда. - "Я здесь совершенно счастлив" - так всегда отвечаю на вопросы репортеров. Я не собирался покидать свою страну, это не политический поступок. Ни разу я не позволил себе критиковать свою Родину. Мне нужно танцевать - что хочу и как хочу. Танец - это моя жизнь. Меня и похоронят танцующим.

Целую ночь просидел Рудольф Нуреев в московском аэропорту, чтобы попасть в Уфу. На фоне этого ожидания переоценка жизни, воспоминания - о детстве, родителях, сестрах. Счастье и несчастье человека.

- Я дома. Добро пожаловать в Уфу! Мама спит. Я хочу, чтобы нас оставили наедине. Чиновники обязали меня поселиться в гостинице…

А мама была уже так плоха, что не узнала любимого Рудика…Горечь, грусть, обида - эти чувства увез с собой Нуреев из родного города.

К слову, Нуреев в 1960 году получил дисциплинарное взыскание и в наказание был отправлен из Ленинграда в Йошкар-Олу, танцевал на сцене Русского театра. За полгода до парижских гастролей.

Досье

Театр "Русская сцена" основан в 2006 году в Берлине. Публика - русские и немцы. Спектакли играют на русском и немецком языках. Театр участвует в международных фестивалях.

Премьера спектакля "Рудольф Нуреев. 48 часов" состоялась в 2016 году. Его возили в Москву, Белоруссию.