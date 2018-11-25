Актер из Берлина представил моноспектакль о Нурееве

В Йошкар-Оле продолжается ХV Международный фестиваль русских театров "Мост дружбы".
Зрители уже увидели несколько спектаклей по произведениям Достоевского, Тургенева, Островского, Гольдони, Арбузова, Гибсона, Вырыпаева.
Моноспектакль "Рудольф Нуреев. 48 часов" представил Андре Мошой, актер театра "Русская сцена" (Берлин).
В основе сценария Инны Соколовой-Гордон, режиссера спектакля, а также автора сценографии, роман "Танцовщик", написанный ирландцем Колумом МаккКэнном (где художественный вымысел сплетен с фактами), а также дневники, воспоминания об артисте, покорившем мир.
В этом году исполнилось 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуреева. И спустя 25 лет после смерти великого балетного танцовщика его история жизни продолжает волновать творческих людей во всем мире: выходят книги, спектакли, фильмы о нем. Солист Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова в 1961 году после окончания гастролей труппы в Париже попросил политического убежища, став одним из самых известных "невозвращенцев" в СССР.
Андре Мошой - уникальный драматический артист, с великолепной энергетикой. Мастерски владеет своим телом, оно красивое, "говорящее". У него акцент в речи, но он работает на образ персонажа, придает очарование. Родился актер в советской Молдавии, в Кишиневе. Родной язык - румынский. Окончил Щукинское училище. Живет в Берлине.
- Я всегда провожу параллели со своей жизнью, когда работаю над ролью. И меня притягивает красота. Нуреев безумно интересный человек. Он был очень красив - не только внешне, но и внутренне. Люблю пластику на сцене, а не статичное действо. Зрителя надо сразу, в первые пять минут, заинтересовать, захватить, чтобы вести дальше, - говорит Андре. И парит над сценой. Красивый, даже похожий на своего героя внешне.
1987 год. Рудольфу Нурееву дали визу на 48 часов, чтобы приехать в Уфу и проститься с умирающей матерью.
- Здравствуй, Москва! - восклицает Рудольф. - Мне разрешили вернуться только на двое суток. И вспоминает, как когда-то "босоногий уфимский мальчишка, грязный татарчонок" выступал в столице, на концерте была мама.
- Я ни о чем не жалею, - часто повторял гений танца, мировая звезда. - "Я здесь совершенно счастлив" - так всегда отвечаю на вопросы репортеров. Я не собирался покидать свою страну, это не политический поступок. Ни разу я не позволил себе критиковать свою Родину. Мне нужно танцевать - что хочу и как хочу. Танец - это моя жизнь. Меня и похоронят танцующим.
Целую ночь просидел Рудольф Нуреев в московском аэропорту, чтобы попасть в Уфу. На фоне этого ожидания переоценка жизни, воспоминания - о детстве, родителях, сестрах. Счастье и несчастье человека.
- Я дома. Добро пожаловать в Уфу! Мама спит. Я хочу, чтобы нас оставили наедине. Чиновники обязали меня поселиться в гостинице…
А мама была уже так плоха, что не узнала любимого Рудика…Горечь, грусть, обида - эти чувства увез с собой Нуреев из родного города.
К слову, Нуреев в 1960 году получил дисциплинарное взыскание и в наказание был отправлен из Ленинграда в Йошкар-Олу, танцевал на сцене Русского театра. За полгода до парижских гастролей.
Досье
Театр "Русская сцена" основан в 2006 году в Берлине. Публика - русские и немцы. Спектакли играют на русском и немецком языках. Театр участвует в международных фестивалях.
Премьера спектакля "Рудольф Нуреев. 48 часов" состоялась в 2016 году. Его возили в Москву, Белоруссию.