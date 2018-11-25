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25.11.2018 20:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За взятку

Объявлен в розыск бывший гендиректор компании-собственника торгового центра "Зимняя вишня"
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск №7728 (265)

Еще одним фигурантом громкого дела по пожару в Торговом центре "Зимняя вишня" стало больше. Его зовут Вячеслав Вишневский. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще 1 ноября, а теперь он объявлен в международный розыск.

Вячеслав Вишневский - бывший гендиректор компании-собственника торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово. О том, что он стал обвиняемым по делу о пожаре в "Зимней вишне" и объявлен в международный розыск впервые стало известно со слов его адвоката Нины Ревякиной. По ее словам, постановление о розыске было подписано 31 октября, но вступило в законную силу только несколько дней назад.

Позднее информацию об объявлении еще одного фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне" подтвердила и официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Петренко сообщила, что подозреваемый Вячеслав Вишневский при посредничестве некоего Виктора Ефимкина в 2013-2014 годах дал взятку в размере 7 миллионов рублей за незаконные действия и бездействие в пользу генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" при реконструкции торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово.

По версии следствия, эту взятку получили сразу несколько лиц, которые входили в организованную преступную группу. Ее составляли начальник инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков и генеральный директор ООО "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко.

Чередничено и Комкову предъявлено обвинение в получении взятки. А Вишневскому СКР предъявил обвинение по ч. 5 ст. 291 УК - за дачу взятки в особо крупном размере. Центральный районный суд в тот же день вынес постановление о заочном аресте подозреваемого. Затем уже 16 ноября Кемеровский областной суд признал обоснованным решение первой инстанции о заочном аресте Вишневского до 25 декабря. И после этого стало возможным объявление фигуранта в международный розыск, так как, по информации СКР, Вячеслав Вишневский с 2016 года по настоящее время проживает в Испании.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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