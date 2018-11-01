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01.11.2018 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове арестован пятнадцатый обвиняемый по делу "Зимней вишни"

Текст: Нина Рузанова (Кемерово)

Центральный суд Кемерова вынес постановление о заключении под стражу до 25 декабря Никиты Чередниченко.

Фото: Администрация Кемеровской области
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Генеральный директор компании, занимавшейся реконструкцией ТРЦ "Зимняя вишня", обвиняется в получении взятки в составе организованной группы. Как сообщает СКР, по данным следствия, в 2013-2014 годах Никита Чередниченко вместе с Эдуардом и Танзилей Комковыми получил семь миллионов рублей от руководителя компании-собственника торгового центра Вячеслава Вишневского. Деньги были платой за бездействие и незаконные действия при реконструкции "Зимней вишни".

Как сообщала "РГ", сегодня Комков и Чередниченко были задержаны и по решению суда помещены в СИЗО, а Вячеслав Вишневский, живущий в Испании с 2016 года, арестован заочно.

Мать Эдуарда Комкова - Танзиля, экс-глава областной инспекции Госстройнадзора, задержали еще в марте, спустя несколько дней после пожара в ТРЦ. Она также находится в СИЗО.

Всего в деле о трагическом пожаре - 15 обвиняемых, в том числе четверо сотрудников МЧС, включая бышего руководителя регионального управления Александра Мамонтова.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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