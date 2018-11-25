Аксенов рассказал, кто стоит за провокацией ВМС Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за провокацией украинских кораблей в Черном море стоят западные хозяева киевского режима. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Уверен, что за этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима - не случайно европейские и американские политики в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море. Украина, как страна, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряженности. Однако ответственность за действия кораблей-нарушителей несет в первую очередь Киев, - считает Аксенов.

По его мнению, подобные провокации будут продолжаться до тех пор, пока у власти в Киеве "находится русофобский режим, управляемый из-за рубежа".

Глава Крыма также заверил крымчан, что эта ситуация не повлияет на мирную жизнь полуострова.

Как сообщалось, сегодня три украинских военных корабля незаконно пересекли госграницу РФ. В судоходных пролетах Керченского моста расставлены корабли Черноморского флота РФ и Береговой охраны ФСБ России. Керченский пролив закрыт для прохода гражданских судов.