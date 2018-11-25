К Керченскому проливу направились военные корабли Украины

Три корабля Военно-морских сил Украины подойдут к Керченскому проливу через полтора часа.

Ранее, в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву, они пересекли государственную границу РФ. Судна зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК сообщает, заявки в установленном порядке украинской стороной не поданы, в график прохода корабли не включены.

Ранее МИД Украины не поддержал денонсацию договора об Азовском море. Этот вопрос обострился после того, как в мае погранслужба Украины задержала российское рыболовецкое судно "Норд".