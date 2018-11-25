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25.11.2018 19:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Азы провокации

Петр Порошенко всячески стремится создать конфликт в Азовском море
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7728 (265)
В воскресенье утром сразу два боевых корабля и буксир украинских Военно-морских сил неправомерно пересекли госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и начали движение из Черного моря к Керченскому проливу. Как отметили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ, заявки на проход этих кораблей в Керченском проливе поданы не были, в график прохода они не включены. При этом украинские корабли опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Движение судов Незалежной и их сопровождение российскими пограничниками длилось более пяти часов. После того как примерно в 13.30 до входа в Керченский пролив оставалось около трех морских миль, то есть порядка пяти с половиной километров, украинцы легли в дрейф.

"Будут приняты все необходимые меры для непропуска кораблей ВМС Украины через российские территориальные воды", - об этом корреспонденту "РГ" сообщил источник в российской спецслужбе.

По его словам, к моменту подхода нарушителей движение в Керченском проливе было закрыто. В судоходных пролетах Крымского моста расставлены корабли Черноморского флота РФ и Береговой охраны ФСБ России. К действиям по высадке на палубу кораблей-нарушителей готовы подразделения спецназа. "В интересах украинской стороны будет развернуться и лечь на обратный курс", - подчеркнул наш собеседник.

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Су-25 и Ка-52 патрулируют Керченский пролив из-за действий ВМС Украины

При этом украинская сторона заявила, что российские пограничники опасно сближаются с их кораблями, пересекают курс и буквально пытаясь вытолкать в нейтральные воды. В результате этого, по словам украинцев, россияне чуть не утопили украинский буксир.

В свою очередь как официально заявили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России: действия трех судов Военно-морских сил Украины в территориальных российских водах иначе как провокационными назвать нельзя. Как заявили в ЦОС, цель этих действий понятна - обострить отношения и создать конфликтную ситуациюв регионе. "В этой связи погранслужбой ФСБ России принимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства", - заявили в российской спецслужбе.

Параллельно в ЦОС ФСБ корреспонденту "РГ" сообщили, что в воскресенье в 11.30 из Бердянска вышли два бронированных артиллерийских катера "Гюрза". По данным российских пограничников, в настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, которая ранее была организована украинской стороной. Как отметили в ЦОС, погранслужба ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения данной провокации.

Украинские корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских пограничников

"Гюрза" - это самый современный бронекатер, стоящий на вооружении украинских ВМС. Его вооружение состоит из 30-мм пушки, 14,5-мм пулемета, двух пулеметов калибра 7,62-мм и 120-мм противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Два двигателя позволяют катеру развивать скорость до 28 узлов или около 50 км/ч.

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