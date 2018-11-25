Керченский пролив закрыли для гражданских судов

Керченский пролив, куда направляются три украинских военных корабля, закрыт для прохода гражданских судов. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор ГУП РК "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Такое решение принято в целях безопасности. Как сообщалось, утром три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу РФ. Судна держат курс к Керченскому проливу.

По данным погрануправления ФСБ России по РК, корабли опасно маневрируют и не подчиняются требованиям российских властей.

Как сообщалось, утром три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу РФ. Судна держат курс к Керченскому проливу. По данным погрануправления ФСБ России по РК, корабли опасно маневрируют и не подчиняются требованиям российских властей.