В Крыму назвали провокацией нарушение ВМС Украины госграницы РФ

Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов расценил незаконное пересечение госграницы РФ тремя украинскими военными кораблями, как спланированную провокацию.

– Это абсолютно ожидаемая, спланированная и скоординированная западными покровителями киевского режима провокация. Они будут продолжаться, особенно накануне президентских и парламентских выборов на Украине, - заявил Мурадов РИА Новости.

По его словам, у президента Украины Петра Порошенко падает рейтинг, поэтому он будет искать выход в обострении отношений с Россией.

Как сообщалось ранее, утром три корабля МВС Украины незаконно пересекли государственную границу РФ. Судна направляются к Керченскому проливу.