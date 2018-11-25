Сможет ли АвтоВАЗ покорить Европу

У некоторых моделей АвтоВАЗа есть будущее на европейском рынке, однако для успеха российской компании следует предпринять ряд решительных и финансово затратных мер, считает австрийское издание Kleine Zeitung.

В статье крупнейшей региональной газеты Австрии (у Kleine Zeitung примерно 800 000 читателей) содержатся интересные комментарии относительно производственных и рыночных перспектив тольяттинского автогиганта. Материал начинается в общем-то с нелицеприятной констатации - "российские Lada представляют из себя технически устаревшие модели, которые отличают ретродизайн, несовременные технологии полного привода и низкая цена. Как следствие, такие модели водители в Западной Европе все реже видят в зеркалах заднего вида".

Но АвтоВАЗ предпринимает решительные меры для того, чтобы вернуться на европейский рынок, и ставка сегодня делается на использование технологий концерна Renault-Nissan-Mitsubishi Group. Главная надежда на семейство Vesta. Сегодня на австрийском рынке реализуется порядка 300 автомобилей Vesta в год, и продажи набирают обороты.

Однако - отмечают далее журналисты - укреплению этой модели на рынке Австрии и Европы в целом может помешать ужесточение европейского законодательства по нормам вредных выбросов. В случае принятия более жестких законов по нормам выхлопа АвтоВАЗ для продвижения своих моделей столкнется с необходимостью увеличить инвестиции в доработку двигателей для автомобилей Lada. В противном случае российской компании придется переориентировать экспорт, прогнозирует Kleine Zeitung.

Оценивая экспортный потенциал обновленного внедорожника Taiga (под таким названием в Австрии реализуется Lada 4х4), авторы статьи отмечают, что продвигать эту модель в обозримом будущем будет сложно, но все же можно. С одной стороны, продажи должно было бы ограничить несоответствие сразу нескольким критериям безопасности (например, отсутствие подушек безопасноти). Однако - отмечает далее Kleine Zeitung - имеется лазейка: такие Lada можно продавать в странах Европы мелкими сериями до 1000 автомобилей (по всей видимости, речь идет о спецверсиях Lada 4х4), на которые требования безопасности не распространяются.

Что касается преемника Lada 4х4, прообразом которого является концепт 4х4 Vision, то такой автомобиль, нарисованный бывшим шеф-дизайнером Mercerdes-Benz, а ныне главным стилистом АвтоВАЗа Стивом Маттином, вряд ли встанет на конвейер в ближайшие три-четыре года. В любом случае моментом истины должна стать стратегия концерна Renault-Nissan-Mitsubishi до 2023 года, которая пока не обнародована.