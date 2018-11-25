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"Собибор" Хабенского выйдет в прокат в США

Новости
    25.11.2018, 00:30
Текст:   Козьма Лоханкин

В американский прокат выйдет военно-историческая драма Константина Хабенского "Собибор", ставшая его режиссерским дебютом.

Премьера картины в США состоится в январе 2019 года, после чего она стартует прокат, сообщил креативный продюсер фильма, глава фонда Александра Печерского Илья Васильев.

"Полноценный прокат фильма в США начинается в январе. Очень важно, что прокат будет делать Goldwyn, компания с именем, так как они считают, что такое кино обязательно должны увидеть в Америке", - приводит слова Васильева РИА Новости.

Фото: kinopoisk.ru
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Сейчас проходит активная рекламная кампания фильма перед "Золотым глобусом" и "Оскаром". В разных американских городах проходят мероприятия, инициированные Фондом Печерского и продюсерским центром "Синема Продакшн". 18 ноября эксклюзивный показ прошел в одном из старейших и престижных частных клубов Нью-Йорка National Arts Club. Планируются аналогичные мероприятия в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Лондоне.

"Это эмоциональная универсальная история и, что очень важно, подлинная, реализованная в форме сильного авторского высказывания. И в нём есть стержневая фигура реального героя, который с библейским стоицизмом вступает в противоборство с тоталитарным злом. В итоге картина поднимается до уровня высокой драмы, я бы сказал, оптимистической трагедии", - считает Васильев.

Мировая премьера "Собибора" состоялась 23 апреля в Варшаве. В прокат в РФ он вышел 3 мая.

Ранее стало известно, что лента Хабенского, выдвинутая от России на "Оскар", вошла в число 87 претендентов на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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