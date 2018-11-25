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25.11.2018 16:23
Рубрика: Спорт

"Спартак" одержал победу в первом матче под руководством Кононова

Текст: Данила Жиляев
Московский "Спартак" прервал серию из четырех проигранных на своем поле матчей. В домашней игре 15 тура РПЛ "красно-белые" победили самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1 - эта игра стала первой для Олега Кононова на посту главного тренера десятикратных чемпионов России.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Учитывая то, как "Спартак" лихорадило этой осенью, болельщики были вправе ждать очередной валидольной игры в исполнении своей команды. Все мы представляли, кто такой Олег Кононов, и чего от него можно ждать. Однако ему ранее не приходилось работать под таким давлением, с каким он столкнулся в "Спартаке".

Тем не менее, команда, судя по всему, приняла нового тренера. В соцсетях футболисты делились фотографиями с общего ужина, на который игроки собрались вместе с наставником. А на предматчевой пресс-конференции полузащитник Софьян Ханни порадовался тому, насколько новый тренерский штаб оказался осведомлен относительно каждого футболиста команды.

Стоит отметить, что Кононов лишь однажды выиграл дебютный матч во главе команды премьер-лиги - это было, когда он возглавил "Ахмат". И "Крылья", несмотря на их неудачные выступления, вовсе не казались слабым соперником для "Спартака" - тем более, что под руководством опытного специалиста и яркого мотиватора Миодрага Божовича самарцы заиграли гораздо увереннее.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Тем не менее, с первых же минут инициативу полностью захватили "красно-белые", начав матч с нескольких опасных атак. А на 10-й минуте мяч даже побывал в сетке ворот Сергея Рыжикова - но Ханни бил, находясь в положении вне игры. Блестящий момент имел Денис Глушаков, но выручил голкипер гостей. Это, кстати, момент, реакцию болельщиков на которых еще предстоит выяснить - Кононов в известной мере рисковал, поставив Дениса в стартовый состав и вернув ему капитанскую повязку. Впрочем, было бы глупо отрицать, что Глушаков оказался из самых полезных игроков своей команды.

Однако ни один из моментов "Спартак" реализовать не мог, и "Крылья" постепенно отодвинули игру от своих ворот. А в самом начале второго тайма гости вышли вперед - это Сергей Корниленко головой пробил без шансов для Артема Реброва. Появление опытного голкипера в основе "Спартака" - еще одно кадровое решение Кононова, которое многих могло удивить. Хотя Артем показал, что за время, проведенное на скамейке запасных, ничуть не растерял форму.

А дальше на авансцену вышел арбитр Владимир Москалев. Вообще, заметим, по ходу игры он принял ряд неоднозначных решений - например, побоялся показать вторую желтую карточку игроку самарской команды Евгению Башкирову за откровенный фол. Или зафиксировал офсайд в атаке "Спартака", хотя в положении вне игры находился вовсе не тот игрок, который принимал передачу. Но одно решение Москалева, возможно, стоило "Крыльям" очков.

Одна из атак гостей закончилась прострелом с левого фланга, где отрабатывавший в обороне Зе Луиш, стелясь в подкате, прервал передачу рукой. Игроки "Крыльев" набросились на арбитра, однако Москалев, к их возмущению, лишь развел руки в стороны. И почти сразу же "Спартак" сравнял счет.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Результативную атаку соорудили Луис Адриано и Ханни. Бразилец справа прорвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, где уже никто не мог помешать Софьяну поразить пустой угол. Но не прошло и минуты, как хозяева уже вышли вперед. Вновь одним из героев стал Адриано, выдав пас на ход Лоренсо Мельгарехо, который ударом в касание отправил мяч впритирку с дальней штангой. Парагваец заслуживает отдельных аплодисментов - он забил победный мяч при том, что только на днях совершил длительный перелет, вернувшись из расположения национальной команды.

Нельзя сказать, что этот гол сломил гостей, "Крылья" еще несколько раз достаточно остро атаковали, а после неожиданного удара из-под защитника в исполнении Дениса Ткачука мяч совсем немного разминулся со штангой. Но самарцы больше не забили, а "красно-белые" в концовке закрепили успех. Адриано, сделавший две результативные передачи, в этот раз отличился сам.

"Спартак" одержал долгожданную победу и набрал в общей сложности 22 очка, переместившись на седьмую строчку в турнирной таблице. Следующий соперник у москвичей будет гораздо более серьезным - 2 декабря "красно-белые" примут "Локомотив". Неизвестно, кстати, сможет ли помочь "Спартаку" Роман Зобнин. В матче с "Крыльями" он вышел на замену, но отыграл лишь 12 минут и получил травму, после которой покинул поле.

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