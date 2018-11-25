Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо

Специалисты войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо, сообщает ТАСС.

В городе работает мобильная диагностическая группа из состава химического лабораторного комплекса российской авиабазы "Хмеймим". "Сейчас в жилых районах Алеппо работает специальная машина радиационной, химической и биологической разведки, которая ведет постоянный мониторинг химической обстановки", - заявил представитель войск РХБЗ подполковник Константин Потемкин.

Напомним, накануне в 21:50 в Сирии были обстреляны химическими боеприпасами северо-западные кварталы города Алеппо. Огонь велся из 120-мм минометов. Мины, по предварительным данным, были начинены хлором. В результате обстрела 46 человек, в том числе 8 детей получили химическое поражение.

Сегодня самолеты ВКС России нанесли авиаудары по организаторам химатаки.