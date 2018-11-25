В воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков со ссылкой на наш миротворческий Центр сообщил, что накануне в 21.50 в Сирии были обстреляны химическими боеприпасами северо-западные кварталы города Алеппо. По словам генерала, огонь велся из 120-мм минометов с юго-восточных окраин населенного пункта Эль-Бурайкат, контролируемого боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" (теперь она именуется "Хайат Тахрир Аш-Шам"). Мины, по предварительной информации начиненные хлором, разорвались в районе улицы Ниль в квартале Эль-Халидия.

- В результате обстрела 46 человек, в том числе 8 детей получили химическое поражение. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города Алеппо, где им оказана медицинская помощь, - сообщил Конашенков.

Поблизости от района провокационного обстрела оказались наши военные химики. На специальных машинах радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6 их еще в начале ноября перебросили в Алеппо для контроля обстановки в демилитаризованной зоне Идлиб. Установленная на этой технике аппаратура способная идентифицировать 26 видов токсичных веществ, в том числе хлора.

Сразу после обстрела города российские военнослужащие со спецоборудованием прибыли на место трагедии. "Они работают с пострадавшими, доставленными в лечебные учреждения, ведут мониторинг обстановки в районе применения боевиками отравляющих веществ", - сказал Конашенков. С его слов, симптомы отравления у пострадавших свидетельствуют о контакте именно с хлором.

Генерал напомнил, что ранее Россия достаточно точно спрогнозировала сценарий применения этого отравляющего вещества против мирного населения Сирии. Он хорошо известен по предыдущим провокациям с хлором. Боевики начиняют им боеприпасы или самодельные взрывные устройства и обстреливают мирные кварталы. Затем к операции подключаются "Белые каски", которые под камеру "героически" спасают людей и выкладывают это видео в Интернет. В химатаке тут же на весь мир обвиняют правительственные войска. "Совершенно очевидно, - заявил Конашенков, - что "Белые каски" напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, и в частности, в Идлибской зоне деэскалации".

Генерал также подчеркнул, что хотя обстановку в Идлибе мониторят наши специалисты, но за ситуацию в целом здесь отвечает Турция. Поэтому, отметил Конашенков, Россия намерена обсудить трагический инцидент в Алеппо с властями Анкары как гарантом соблюдения режима прекращения боевых действий вооруженной оппозицией в этой зоне деэскалации.

Между тем, наши военные только в нынешнем году как минимум трижды предупреждали мировую общественность о планируемой боевиками и "Белыми касками" провокации с химоружием. Первый раз - в феврале, второй - в августе и, наконец, в ноябре. Причем всякий раз в качестве места провокационной атаки фигурировали населенные пункты в Идлибской зоне деэскалации.