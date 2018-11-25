Российские военные химики прибыли в обстрелянный боевиками Алеппо

В город Алеппо, который в субботу был обстрелян боевиками, прибыли российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты. С помощью необходимого оборудования специалисты контролируют обстановку в районе.

Российские военные медики работают с пострадавшими, доставленными в больницу "Ар-Рази" и в университетскую больницу "Халяби". У госпитализированных симптомы, типичные для отравлений.

"По предварительным данным, снаряды, которыми обстреляны западные кварталы Алеппо, были начинены хлором", - рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, атака началась в 21:50 24 ноября. Находящиеся в Идлибской зоне деэскалации террористы вели огонь из 120-миллиметровых минометов. Снаряды, начиненные отравляющими веществами, разорвались в районе улицы Нил, где вечером многолюдно.

В результате обстрела пострадали 46 человек, в том числе восемь детей. Два человека находятся в тяжелом состоянии.