Власти Алеппо сообщили о 50 пострадавших при обстреле города

Власти сирийского Алеппо сообщили, что в результате обстрела города боевиками пострадали 50 местных жителей. Среди них минимум четыре ребенка.

"Двадцать пять пострадавших были направлены в больницу "Ар-Рази", 25 - в университетскую больницу "Халяби". Два человека находятся в тяжелом состоянии. У госпитализированных симптомы, типичные для отравлений. Скорее всего, террористы использовали хлор", - рассказал глава департамента здравоохранения Алеппо Зияд Хадж Тах.

Напомним, в субботу боевики обстреляли жилые районы аль-Халидия и аз-Захра, а также улицу Нил, где вечером гуляют местные жители. Бандформирования и ранее обстреливали западные районы Алеппо. В четверг в результате атаки были ранены пять человек.