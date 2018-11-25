Су-25 и Ка-52 патрулируют Керченский пролив из-за действий ВМС Украины

Российские штурмовики Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации ВМС Украины.

Первые фото "Грачей", пролетающих рядом с Крымским мостом, уже появились в Сети. Присутствие самолетов Су-25 в районе провокации также подтвердил корреспондент РИА Новости.

Conflict in Azov Sea: At this time over Kerch bridgehttps://t.co/oKuN6xipVi pic.twitter.com/IuRieEAUEI — Defence blog (@Defence_blog) 25 ноября 2018 г.

Также в районе Керченского пролива были замечены российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52.

Conflict in Azov Sea: Russian Ka-52s flight over Ukrainian Navy vesselshttps://t.co/oKuN6xipVi pic.twitter.com/4lGouTYPwE — Defence blog (@Defence_blog) 25 ноября 2018 г.

Напомним, ранее три украинских военных судна незаконно пересекли государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и взяли курс на Керченский пролив. Заявки на их проход не подавались. В настоящий момент все три украинских судна легли в дрейф примерно в трех морских милях от Крымского моста.

В 11:30 из Бердянска вышли еще два бронированных артиллерийских катера "Гюрза". Они на предельной скорости следуют в район Керченского пролива. ФСБ старается пресечь новые провокации.