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25.11.2018 15:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ФСБ старается пресечь провокации с судами, вышедшими из Бердянска

Текст: Иван Егоров

В Центре общественных связей Федеральной службы охраны (ЦОС ФСБ) корреспонденту "РГ" подтвердили, что сегодня в 11.30 из Бердянска вышли два бронированных артиллерийских катера "Гюрза".

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Опубликованы фото нарушивших границу России кораблей ВМС Украины

По данным российских пограничников, в настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, которая ранее была организована украинской стороной. Как отметили в ЦОС, погранслужба ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения данной провокации. Сейчас судоходство в районе Керченского моста полностью перекрыто.

"Гюрза" - это самый современный бронекатер, стоящий на вооружении украинских ВМС. Его вооружение состоит из 30-мм пушки, 14,5-мм пулемета, двух пулеметов калибра 7,62-мм и 120-мм противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Два двигателя позволяют катеру развивать скорость до 28 узлов или около 50 км/ч.

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