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25.11.2018 12:45
Рубрика: В мире

В Алабаме начались массовые протесты

Текст: Максим Макарычев

В американской Алабаме начались массовые протесты. Собравшиеся на стихийном митинге требуют ответа от полиции, застрелившей "по ошибке не того парня".

Митингующие десятками стали стекаться к торговому центру в городе Гувер, требуя справедливости, сообщает cbsnews.com. Именно внутри этого центра от рук полиции погиб 21-летний чернокожий Эмантик Фицджеральд Брэдфорд, бывший военнослужащий американской армии.

Трагедия развернулась в так называемую "черную пятницу", когда, по отзывам очевидцев, торговый центр "буквально кишел людьми", а за места в очередях развернулись настоящие сражения. В ходе одного из них вспыхнула ссора между группой молодых людей. Ее зачинщиком, по первоначальной версии полиции, выступил Брэдфорд, который и открыл огонь в толпе, что привело к ранению четырех человек, включая 12-летнюю девушку.

Фото: depositphotos.com
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Как объяснили стражи правопорядка, с целью нейтрализации стрелка они были вынуждены открыть огонь на поражение. Однако вскоре из показаний свидетелей стало ясно, что стрелял другой человек, и ему удалось скрыться в толпе.

Объяснения полицейских в том, что они опросили свидетелей и ищут стрелка, не удовлетворили собравшихся на акции протеста. Они потребовали от полиции "прозрачности" в этом громком деле.

"Где кадры с камер видеонаблюдения - почему мы еще этого не видели?", - сказал один из протестующих.

"Они говорят, что он (Брэдфорд) убил человека и ранил кого-то другого, они назвали его подозреваемым, что они говорят сейчас? ... Где были камеры?", - заявил другой из митингующих.

Фото: depositphotos.com
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Как отмечают наблюдатели, смерть Брэдфорда и "путаные объяснения следователей" вызывают больше вопросов, чем ответов.

Тем временем стало известно, что сотрудник полиции, который убил Брэдфорда, находится в административном отпуске.

Правоохранительные органы Алабамы, включая прокуратуру, проводят два расследования. Свое отдельное внутреннее расследование проводит и полиция Гувера, которая выразила сожаление о том, что "первоначальный релиз, переданный в средства массовой информации, был не совсем точным". Однако эти объяснения не смогли удовлетворить разъяренную толпу, собравшуюся у торгового центра в Гувере.

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