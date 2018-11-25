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25.11.2018 19:39
Рубрика: Власть

В Госдуме связали провокацию в Черном море со встречей Путина с Трампом

Текст: Татьяна Замахина

Депутаты порассуждали, что стоит за провокацией Украины, которая отправила военные корабли в территориальные воды России.

"Заход украинских судов в территориальные воды РФ - это наглая провокация со стороны Украины, попытка развязать вооруженный конфликт в Керченском проливе", - считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий международную деятельность нижней палаты.

Киевские власти действуют так для того, чтобы способствовать эскалации ситуации, и это лишний раз доказывает, что президент Петр Порошенко - это "президент войны", сказал парламентарий, которого цитирует ТАСС.

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Су-25 и Ка-52 патрулируют Керченский пролив из-за действий ВМС Украины

Это предвыборный ход, также играющий роль провокации в преддверии намеченной встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, считает Толстой. Встреча планируется на предстоящем в ближайшую неделю саммите Группы двадцати в Аргентине.

- Попытка помешать этой встрече с помощью двух или трех кораблей украинского флота, безусловно, шаг наиболее идиотский, какой можно себе представить на сегодняшний день, - резюмировал он.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявлял, что Порошенко хочет при помощи данной провокации повысить свои рейтинги перед выборами. "Это его предвыборная агония", - сказал политик, добавив, что Порошенко так называемым "геройством" на границах с Россией пытается отвлечь внимание от крайне низкого уровня жизни на Украине.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал действия ВМС Украины в Черном море спектаклем, который разыгрывается для западного зрителя. "Все это печальным образом походит на известную басню Крылова - "ай моська, знать она сильна, что лает на слона", - сказал парламентарий журналистам.

Ранее в погрануправлении ФСБ России по Крыму сообщали, что три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в ее территориальные воды. Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов, сообщил информагентствам гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

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