В Иране около 120 человек пострадали в результате землетрясения

В результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана получили ранения 120 человек. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление губернатора провинции. Ранее сообщалось о 70 пострадавших.

"К настоящему моменту за медицинской помощью обратились 120 граждан из трех уездов провинции Керманшах. Погибших в результате удара стихии нет", - говорится в заявлении.

В пострадавшие населенные пункты уже направлены воинские подразделения, которые будут оказывать содействие спасательным службам.

Сообщается, что президент Ирана Хасан Роухани взял под личный контроль вопрос оказания своевременной помощи раненным.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Иране в воскресенье в районе ирано-иракской границы. Толчки были зафиксированы в 20.07 по местному времени (19.37 по московскому).

Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от иранского города Сере-Поле-Зохаб. Землетрясение вызвало панику среди жителей провинции Керманшах, многие из них покинули свои дома и предпочли переждать удар стихии в парковых зонах и на улицах.