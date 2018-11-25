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25.11.2018 20:06
Рубрика: Легковые авто

Электромобили лидируют

Российская газета - Спецвыпуск №7728 (265)
Производство и продажа новых электромобилей в стране продолжают быстро расти благодаря государственной поддержке сектора.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Продажи за первые девять месяцев этого года выросли на 81 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года, всего продано 721,5 тысячи электромобилей. Их производство выросло на 73 процента и составило 734,6 тысячи, говорится в сообщении Ассоциации автомобильных производителей Китая. Производство и продажа подключаемых к сети гибридных автомобилей увеличились более чем в два раза. Эти выдающиеся результаты резко контрастируют с замедлением роста в автомобильной промышленности из-за трансформации бизнеса, сокращения производственных мощностей и повышения требований по охране окружающей среды.

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