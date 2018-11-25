В результате газовой атаки на Алеппо пострадали 73 человека

По данным на настоящий момент, за медицинской помощью после газовой атаки на Алеппо обратились уже 73 человека. Об этом сообщили в местной больнице.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших, но, по словам врачей, признаки отравления многие почувствовали не сразу, поэтому со временем выросло число тех, кто обращается к медикам с жалобами на затрудненное дыхание и слезящиеся глаза - так называемой "газовой аллергией".

Сам обстрел был зафиксирован вечером 24 ноября, сообщает сирийское государственное новостное агентство SANA. Удар был нанесен по пригородам Алеппо - аль-Халидия и аль-Захра. Согласно предварительным данным, снаряды были начинены хлором.

Эксперты отмечают, что этот удар - первый случай нарушения перемирия, заключенного при поддержке России и Турции после переговоров глав двух государств в Сочи 17 сентября.