Валентина Петренко, государственный деятель, доктор педагогических наук:

Действительно, многие люди по тем или иным причинам бывают вынуждены время от времени приводить на работу детей. Самая банальная и распространенная из причин - не с кем оставить. Не у всех есть бабушки и дедушки, дяди и тети, готовые посидеть с детьми. И далеко не все могут позволить себе оплачивать услуги няни. Или бывает так: родители приводят с утра ребенка в сад, а им говорят - извините, но сад сегодня не работает. Что делать маме или папе в подобной ситуации? Отпрашиваться с работы? Не всегда это удобно и не всегда возможно. Вот и приходится брать ребенка с собой. Поэтому я, конечно, одобряю инициативу таких работодателей, которые создают у себя на предприятиях условия для комфортного пребывания детей с родителями в течение рабочего дня.

Раньше, в советские времена, почти все крупные предприятия и производства имели собственные сады и школы, их могли посещать дети сотрудников. Это было очень удобно. Завел ребенка в сад, который, как правило, находился в непосредственной близости от работы, и побежал ударно трудиться. А вечером забрал. Сейчас эта система ведомственных дошкольных и школьных учреждений разрушена. Она больше не функционирует, к сожалению. И ясли мало где остались. Детей в сад на полный день берут только с трех лет. Но хорошо, что работодатели все же стали понемногу задумываться об альтернативных способах облегчить жизнь своим сотрудникам, имеющим детей. Давно уже, лет пятнадцать, наверное, ведутся разговоры о такой необходимости. У нас ведь существует еще вот какая проблема: много матерей-одиночек. Женщины зачастую не от хорошей жизни практически сразу после рождения ребенка спешат выйти на работу. Просто в противном случае им нечем будет этого ребенка кормить, не на что его одевать, учить и так далее. Как это ни печально, но очень много сегодня слабых мужчин, не способных взять на себя ответственность за детей, которым они дали жизни, содержать их, воспитывать, проводить с ними время и быть для них примером. Приходится женщине становиться сильной. А как иначе? Ребенка не бросишь.

Кроме того, есть женщины, не желающие терять квалификацию, сидя три года в декрете. Они тоже достаточно быстро после рождения детей выходят на работу. И это их право. Задача государства да и бизнеса тоже - создать для них комфортные условия. Чтобы женщина могла одновременно быть и хорошей матерью, и квалифицированным специалистом.

Де-юре в нашей стране провозглашается равноправие полов. Но по факту в сфере трудовых отношений мы этого равноправия не наблюдаем. У руководителя той или иной организации, того или иного предприятия всегда есть возможность выбора между мужчиной и женщиной при приеме на работу. И если женщина имеет малолетних детей, то ее шансы занять желаемую должность сразу же падают. Почти наверняка ей предпочтут мужчину. Парадоксально, но даже в том случае, когда мужчина обладает меньшей квалификацией. Однако если у женщин появится возможность совмещать материнство и работу не в ущерб ни тому, ни другому, то и ущемлять их права работодатели, надеюсь, будут гораздо реже. Поэтому я бы вообще обязала всех работодателей создавать детские комнаты у себя на предприятиях, нанимать воспитателей и аниматоров. Это и им самим будет выгодно. Ведь почти наверняка обойдется гораздо дешевле, чем выплата всевозможных пособий. К тому же не придется на длительный срок "терять" ценных сотрудников из числа женщин. Они смогут приступить к выполнению своих трудовых и должностных обязанностей уже в скором времени после рождения ребенка.

Вообще создание комфортных условий для матерей с детьми, как мне кажется, одна из приоритетных задач для нашего государства. Ведь без этого выполнение программы по увеличению демографии так и останется весьма затруднительным. Ну не захотят семьи иметь больше одного ребенка, если везде и всюду будут натыкаться на проблемы. Надо создать комфортную среду: все социально значимые учреждения оборудовать пандусами для детских колясок, в аэропортах, на вокзалах, в поликлиниках, в крупных торговых центрах, в заведениях общепита, в библиотеках и так далее - сделать комнаты матери и ребенка. И всячески поддерживать матерей в их желании и стремлении работать. Тем более что неработающие женщины, пять - десять - пятнадцать лет сидящие дома с детьми, в экономическом плане государству совершенно не выгодны.