Видео: Любительская гонка в Нюрбургринге собрала автофриков

Для одних автогонки - способ стать богатым и знаменитым, для других - шанс утолить бурлящую в крови жажду скорости, а для третьих - просто возможность с ветерком прокатиться по знаменитой автотрассе, помахать ручкой маме и сделать неспешное селфи на скорости 10-15 км/ч.

"Я дерусь просто потому, что дерусь", - честно говорил Портос, а участники любительской гонки на трассе в немецком Нюрбургринге могут добавить: "а мы едем, потому что мы едем". Никаких стартовых выстрелов и быстрой смены резины на пит-стопах, никакой давки на виражах и обливания шампанским на чемпионском пьедестале. Просто проезд по легендарной "северной петле", едва не стоившей жизни чемпиону F-1 Никки Лауде, а потом по "карусели Каррачиолы" с "шахтой".

Пускают на трассу всех - спорткары и минивэны, крохотные двухдверные малолитражки и грузные "семейные" колымаги, легкомысленно раскрашенные такси и стильные ретромобили. Кто сказал, что 8-метровые лимузины и старенькие микроавтобусы не мечтают о победе в гонках? Еще как мечтают.

Недостаток адреналина в Нюрбургринге - мало кто выжимает по изобилующей поворотами трассе выше 70 км/ч - с лихвой компенсируется креативностью и позитивным настроем, в чем можно убедиться, просмотрев видеоподборку о самых смешных участниках последнего заезда. Гонка это не только риск, но и веселье, поверьте.