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26.11.2018 15:17
Рубрика: Культура

В Словении рыбак "выловил" артефакт возрастом 1900 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia Фото: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia
Фото: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia

В северо-западной части Словении близ древнего города Крань рыбак обнаружил в реке Сава древнеримское надгробие, предварительно датированное I-II веками нашей эры.

Как сообщает The History Blog, внимание рыбака привлек прямоугольный камень правильной формы, лежавший на дне. О находке он сообщил в Институт по охране культурного наследия, который отправил на место археологов.

Фото: Fox News/ Montfort Castle Project
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Камень оказался древним надгробием. Надпись на латинском языке гласит о том, что он был изготовлен для могилы девочки по имени Аурелия. Она умерла, когда ей было 12 лет. Надгробие заказал ее отец.

Археологи предварительно датировали артефакт I-II вв. нашей эры. Считается, что на месте города Крань находилось кельтское поселение, а затем был разбит римский лагерь, который назывался Карниум.

Впрочем, до сих пор римских захоронений здесь не находили, хотя в целом для Словении это не редкость. Ученые отмечают, что камень хорошо сохранился.

Его вытащили из реки и передали для реставрации и изучения сотрудникам Академии наук и искусств в Любляне.

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