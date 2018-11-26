В Словакии найдены самые ценные монеты древних кельтов

В Словакии археологи близ курортного местечка Турчански-Теплице обнаружили второй по величине клад монет эпохи кельтов из когда-либо найденных на территории этой страны.

Как сообщает The Slovak Spectator, находка была сделана в селе Мошовце. Клад был зарыт на крутом склоне холма. Всего найдено 40 серебряных тетрадрахм. Их возраст оценивается примерно в 2000 лет.

Как раз тогда римляне вели завоевание данной местности, населенной племенами кельтов. По мнению ученых, монеты могли зарыть, чтобы спрятать их от нашествия. По другой версии, это могла быть жертва богам, которых кельты просили помочь в защите от римлян.

К слову, это самые старые монеты, найденные на территории Словакии. Причем клад является вторым по величине из когда-либо обнаруженных здесь.

Тетрадрахмы в I веке нашей эры были самыми ценными монетами, отчеканенными на территории современной Северной Словакии. Вероятно, их изготовили из серебра Карпатского месторождения.

"Экономическая мощь кельтов в словацкой области была в значительной степени основана на использовании природных ресурсов, особенно золота, серебра и железа, - говорит Карол Пиета из Академии наук в Нитре. - Номинал тетрадрахмы был в четыре раза выше номинала обычной драхмы".