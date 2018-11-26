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Рубрика: Авто

Автопром получит льготы по специнвестконтрактам первого поколения

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил ведомствам заключить специнвестконтракты (СПИК) формата 1.0 (текущего поколения) с четырьмя автопроизводителями - Hyundai, BMW, группой "ГАЗ" и "Автотором" - альянсом АвтоВАЗ-Renault-Nissan.

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Поручение было дано 22 ноября, срок - до конца года. Заявки "Автотора" и BMW рассмотрят 26 ноября на заседании межведомственной комиссии при Минпромторге. СПИК - это соглашение между автопроизводителем и государством, которое гарантирует вложения инвесторов в обмен на неизменность налоговых условий. Заключение СПИК 1.0 позволит концернам сохранить налоговые льготы, но какими именно они будут, в поручении не раскрывается, передает ТАСС. По данным "Коммерсанта", речь о сохранении ставки НДС в контрактах на уровне 18 процентов, в то время как по общему правилу она должна была бы вырасти с 1 января 2019 года до 20 процентов.

После того как Козак дал поручение о заключении СПИК 1.0 до конца года, замминистра промышленности и торговли Виталий Осьмаков подчеркивал, что эти контракты "будут работать в том режиме, который был гарантирован государством". "Да, налоговые условия изменились, но в какой момент ты подписываешь СПИК, такие условия и будут зафиксрованы в контракте", - пояснял он.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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СПИКи второго поколения будут заключать к концу первого квартала следующего года, так как для этого необходимо принять поправки в закон "О промышленной политике в РФ", а также в Бюджетный и Налоговый кодексы, ряд подзаконных актов, уточнял Осьмаков. Козак говорил, что доработаны проекты будут до конца ноября.