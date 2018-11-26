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26.11.2018 18:09
Рубрика: Экономика

Ребенок под присмотром

Детский туризм может быть учтен в федеральной программе
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
Российский союз туриндустрии (РСТ) готовит обращение в правительство о необходимости поддержки детского туризма, рассказал "РГ" вице-президент объединения Юрий Барзыкин.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Обращение будет отправлено по итогам III Всероссийского конгресса туроператоров и турагентств, который прошел в Сочи. "Сегодня по национальной программе детского туризма "Моя Россия" из бюджета выделяется около 200 миллионов рублей. Конечно, этих денег недостаточно", - отметил Юрий Барзыкин.

"Детей в стране 27 миллионов, а по национальной программе на отдых возят всего 20 тысяч в год. Свои программы есть у министерства образования, в регионах, мероприятия выполняются в рамках указа президента о проведении в стране десятилетия детства - с 2018 по 2027 год. Но все равно нужна более ощутимая материальная поддержка на это направление", - отметила в беседе с "РГ" член Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Ольга Санаева.

При субсидровании туроператоров цены на путевки, в том числе и детские, могут упасть на 30 процентов

И дело даже не столько в деньгах, сколько в необходимости совершенствования нормативно-правовой базы, отметила эксперт. "Надо сделать так, чтобы у детей была возможность путешествовать. Образовательные учреждения в регионах не хотят нести ответственность за детский туризм, и это нормально, потому что это не их зона ответственности. Но, случись что, все шишки сыпятся на них", - сказала Ольга Санаева.

Мероприятия, стимулирующие путешествия детей по родной стране, надо включить в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы, отметили эксперты "РГ". "При условии поддержки ключевых направлений на рынке внутреннего туризма, к которым относится и детский туризм, а также сохранения программы субсидирования туроператоров, продающих туры по России, возможно снижение цен на путевки для конечных потребителей в среднем на 30 процентов", - сказал Юрий Барзыкин.

Фото: depositphotos.com
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Надо правильно определить приоритеты развития отрасли, развивая разные виды туризма, уверен он. В их числе санаторно-курортный, деловой, событийный, гастрономический, наконец, медицинский туризм. "Россияне вывозят сотни миллионов рублей за рубеж, в том числе в страны, неблагополучные в санитарно-эпидемиологическом отношении, в то время как в России на побережье есть своя медицинская реабилитационная санаторная база, которая к тому же может привлекать гостей из-за рубежа", - добавил вице-президент РСТ.

По мнению экспертов, механизм электронных виз для иностранных туристов, который сегодня работает на Дальнем Востоке, а со следующего года будет запущен и в Калининграде, надо распространить на Сочи, а затем и Санкт-Петербург, Москву и Казань. А режим "паспорта болельщика", который успешно зарекомендовал себя во время чемпионата мира по футболу-2018 в России, стоит использовать и во время проведения других массовых мероприятий с участием интуристов.

Экономика Туризм Развитие туризма в России
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