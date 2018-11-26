Долгое ожидание доставки продуктов и напитков скоро уйдет в прошлое: в торговых центрах и офисных зданиях начинают появляться автоматические роботы-курьеры, которые делают доставку быстрее, умнее и экономичнее.

Segway Robotics (дочерняя компания Segway-Ninebot, высокотехнологичного стартапа в Пекине) установила саморегулируемый робот доставки в крупнейшем торговом центре Chaoyang Joy City в районе Чаоян в Пекине. Президент Segway-Ninebot Ван Е рассказал, что робот может нести 50 килограммов и передвигаться со скоростью до 1,2 метра в секунду. Он может работать 10 часов в день, самостоятельно передвигаться в лифтах, избегать пешеходов и любые другие препятствия, появляющиеся на его пути, а также разрабатывать оптимальные маршруты проезда. "Когда робот едет в лифте, он отправляет информацию в центральную систему управления лифтом по беспроводной сети, и затем двери открываются", - привел пример господин Ван. Применение роботов-доставщиков будет расти - и внутри зданий, и вовне. Компания будет массово производить таких роботов и запускать больше сервисов робототехники со своими партнерами, отметил он. Segway Robotics, основанная в 2015 году, является частной компанией, которая занимается разработкой и коммерциализацией персональных роботов. Среди ее партнеров-спонсоров такие компании, как Sequoia Capital, Intel Capital и Xiaomi Corp. Segway Robotics сотрудничает с Meituan-Dianping, крупнейшим в Китае поставщиком заказных услуг, чтобы ускорить применение и коммерциализацию беспилотных технологий по доставке.

Подобные роботы также появились в здании госкорпорации развития и инвестиций (State Development and Investment Corp Ltd) на северо-востоке Шанхая. В конце августа управляющие зданием обратились к стартапу Yogo Robot с предложением о создании серии роботов Kago для доставки продуктов. Набрав номер телефона на экране, установленном на роботе, люди, работающие в здании, могут получить доступ к продуктам, хранящимся внутри него. Теперь толпы курьеров, которые ждут у ворот офисного здания, больше не будет.

"Раньше у нас в углу вестибюля стояла коробка для доставки еды, - рассказал глава Шанхайского филиала Guotou Real Estate Management Co Гэн Юнцзюнь. - Это избавило от толп курьеров, ожидающих у ворот, но мы не могли сохранять пищу горячей, а ящик чистым и аккуратным. С появлением робота легко решить эти проблемы". Гэн пояснил, что робот подключен к системе контроля доступа в офисное здание и лифты. Когда двери лифта открываются, робот входит, убедившись, что внутри нет препятствий. Он также приветствует людей, предупреждая о своем присутствии.

Основатель стартапа Yogo Robot Чжао Мин отметил, что роботы созданы для того, чтобы изменить жизнь людей, сделать ее интереснее

Основатель стартапа Yogo Robot Чжао Мин отметил, что роботы созданы для того, чтобы изменить жизнь людей, сделать ее интереснее. Вот почему их внедряют в здания - они помогают лучше управлять процессом.

Yogo Robot был основан в январе 2016 года и через 10 месяцев принес прибыль более 10 миллионов юаней (1,5 миллиона долларов). До запуска серии роботов Kago в 2016 году компания представила робота Mingo, который специализируется на предоставлении информации гостям отеля и принятии заказов в ресторанах. Роботы Mingo были введены в эксплуатацию в конце 2016 года в Шанхае. "Сами по себе они ничего не стоят, если не используются для решения конкретных проблем", - считает Чжао Мин.

Автоматический робот-курьер работает в крупнейшем торговом центре Chaoyang Joy City в районе Чаоян в Пекине. Фото: China Daily

Пекинская компания Yunji Technology выпустила аналогичного робота Run. Представленный на рынок в январе 2016 года, робот в основном использовался в гостиницах. Сегодня он работает в 400 отелях по всему миру, включая Сингапур, Австралию и Южную Корею. В основном он выполняет поручения по переноске вещей в комнаты гостей. Как и обычному работнику, ежемесячно роботу выплачивается около 5000 юаней, рассказала главный исполнительный директор Yunji Technology Чжи Тао. По ее словам, время от времени он даже получает чаевые. "Роботы для коммерческих услуг повысят эффективность отрасли и обеспечат более приятную рабочую среду и условия жизни людей. Хотя сейчас этот сервис находится в зачаточном состоянии, роль роботов, безусловно, будет расти".

Министерство гражданской администрации КНР заявило, что к 2020 году число людей старше 60 лет достигнет 243 миллионов человек, на них будет приходиться более 17,2 процента населения. Ожидается, что к 2025 году эта цифра превысит 300 миллионов. Увеличение доли стареющего населения приведет к снижению предложения рабочей силы в индустрии общественного питания и гостеприимства, к росту затрат на персонал. Все больше и больше компаний осознают важность принятия на работу беспилотных роботов доставки, которые становятся новой движущей силой трансформации и модернизации традиционных отраслей. Эксперты говорят, что в эру искусственного интеллекта беспилотные роботы-курьеры могут взять на себя такую неквалифицированную работу, как обработка заказов и поставки, освободив людей для более сложной работы.