Екатерина Боброва: Медведева еще докажет, что является лучшей в мире

Российская фигуристка Евгения Медведева, не сумевшая выйти в финал Гран-при, который состоится в Ванкувере, еще сможет доказать, что является лучшей в мире. В этом убеждена олимпийская чемпионка-2014 и серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, заслуженный мастер спорта России Екатерина Боброва. В интервью "РГ" она оценила выступление российских фигуристов на этапах серии Гран-при, а также призналась, что ей очень нравится комментировать фигурное катание, и рассказала о посещении курсов актерского мастерства.

Екатерина, завершились шесть этапов серии Гран-при, впереди финал. Какое впечатление у вас оставило выступление российских фигуристов? Можете ли предположить, что они покажут в Ванкувере?



Екатерина Боброва: Я очень рада за сборную России. Относительно прошлогодних результатов мы выступили более чем убедительно в начале нового олимпийского цикла. У нас целых три танцевальных дуэта пробилось в финал, я их поздравляю. Вышли в финал три девочки-одиночницы во главе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, которая показала потрясающий результат. Отлично выступила Лиза Туктамышева, она возвращается в элиту фигурного катания. Софья Самодурова, которая проводит первый сезон после юниоров, сразу попала в финал. У девочек развернется очень интересная борьба, как и у танцевальных дуэтов. Очень рада также за Сергея Воронова, он будет бороться за самые высокие места. Будет непросто, но все в Сережиных руках, и я желаю ему успеха. Обидно, что Саша Самарин не смог пробиться, ему чуть-чуть не хватило. Но он в запасных на финал, в любом случае, он показал хороший, качественный скачок в этом сезоне.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Три российские пары в финале - действительно выдающийся результат. Сколько из них в итоге может оказаться на пьедестале?



Екатерина Боброва: Думаю, как минимум две из них могут быть в тройке, даже на первом и втором местах. Будем на это надеяться и болеть за ребят. Хочется также отметить наши молодые пары, которые развернули борьбу между собой за попадание в финал. В итоге у нас пробились прошлогодние юниоры, первая запасная пара - тоже наша. А по итогам шестого этапа серии Гран-при лишь немного не хватило Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Но тем не менее можно только порадоваться за сборную России, мы будем болеть и ждать не только взрослого финала Гран-при, но и юниорского.

К сожалению, не поедет в Ванкувер Евгения Медведева. На ваш взгляд, из-за чего она не смогла выступить удачно?



Екатерина Боброва: Я в любом случае поддерживаю Женю, верю в нее до конца и не сомневаюсь, что она еще покажет, что является лучшей в мире, и будет бороться за первые места на чемпионатах Европы, мира и, дай бог, на Олимпийских играх. У нее переходный момент. Она растет, развивается, смена тренера и смена страны тоже сказалась. Будем наблюдать за ней и обязательно поддерживать.

Вы комментировали этапы серии Гран-при на "Матч ТВ". Что для вас значит следить за соревнованиями не со скамейки, не с трибуны, а с комментаторской позиции - и при этом анализировать происходящее?



Екатерина Боброва: Здесь совпали два моих любимых дела по жизни: я люблю фигурное катание и люблю много говорить. Для меня большая честь, что меня пригласили комментировать, это был очень интересный опыт. Мне это нравится, я хочу в этом развиваться. Более того, я получаю очень много положительных отзывов от поклонников фигурного катания. Были даже пожелания, где и что лучше подтянуть, замечания, где я допустила ошибки. Я все читаю, мне хочется, чтобы было интересно, в первую очередь, любителям фигурного катания, которые смотрят "Матч ТВ" и следят за развитием нашего вида спорта. Хотелось бы продолжать комментировать и дальше. Пригласят снова - буду рада. И надеюсь, что с каждым разом у меня будет получаться все лучше и лучше.

Екатерина Боброва. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Когда в первый раз сели за микрофон, не было боязно?



Екатерина Боброва: Это было на чемпионате мира в прошлом году. Конечно, было волнительно, ведь это ответственность перед телезрителями, которые хотят услышать комментарии относительно прокатов, разъяснения в правилах - то, что я могу объяснить простыми словами, не вдаваясь в технически сложные моменты. Например, рассказать какие-то интересные вещи из жизни спортсменов - как мы готовимся, как выходим на старты. Или про конкретного фигуриста, который катается в данный момент - я же со всеми знакома и со всеми общаюсь. К каждому эфиру я готовлюсь, передо мной всегда какие-то листочки, вкладки в интернете, где я черпаю ту или иную информацию, которую мне интересно выдать в эфир. И, конечно, штудирую правила, потому что они меняются, особенно в этом сезоне. И время программ меняется, и новые элементы включаются или, наоборот, исключаются.

То есть, это не импровизация, вы готовитесь как профессионал?



Екатерина Боброва: Я максималистка и всегда подхожу к делу серьезно. Знаете, меня приглашают как специалиста в танцах на льду и просто по фигурному катанию, но мне хочется чуть больше рассказать телезрителю, чем кто бы то ни было мог это сделать.

Если не ошибаюсь, однажды вы рассказывали, что занимаетесь сценической речью. Это правда?



Екатерина Боброва: Это так, но в контексте того, что я хожу на курсы актерского мастерства, и один из уроков у нас - сценическая речь, которая мне очень помогает. Благодаря этому могу развиваться не только как спортсмен, но и как комментатор.

Курсы актерского мастерства вы посещаете исключительно для себя или строите планы на будущее в этом направлении?



Екатерина Боброва: Планов я никогда не строю, потому что неизвестно, что будет завтра. Но мне это очень интересно. И кто знает - если пригласят сниматься в сериалах или кино, я с удовольствием попробую.