Барышев арестован до 19 января 2019 года. Такое решение принял судья Московского гарнизонного военного суда. Это означает, что Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство военного следственного отдела СКР и два следующих месяца в Следственном изоляторе проведет бывший начальник управления Минобороны России по работе с личным составом и экс-начальник ЦСКА. Его арестовали дома.

У полковника "нехорошие" уголовные статьи. Он обвиняется в трех взятках на общую сумму 25 миллионов рублей. А еще в мошенничестве в армейском клубе.

Полковника арестовали спустя полгода после возбуждения уголовного дела о хищениях в ЦСКА

Барышев с обвинениями не согласен и заявляет, что "стал жертвой оговора со стороны должностных лиц". На суде, где решался вопрос об аресте, адвокаты полковника рассчитывали, что при вынесении решения суд учтет, что Барышев награжден орденом Почета плюс ведомственные медали минобороны "За возвращение Крыма" и "Участнику военной операции в Сирии".

Кроме того, поручителями в суде выступили олимпийские чемпионы и спортивные деятели. Но их заступничество не помогло, и военный суд решил, что, оказавшись на свободе, полковник Барышев может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Полковника арестовали спустя полгода после возбуждения уголовного дела о хищениях в ЦСКА. Напомним, оно было возбуждено 17 мая 2018 года. До полковника его фигурантами стали бывший заместитель начальника клуба по материально-техническому обеспечению Андрей Хамазин, бывший начальник автомобильной службы Юрий Муханов, отвечавший за тендеры в клубе Олег Ампилогов и специалист управления спортивных объектов Светлана Матвеева.