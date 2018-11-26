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26.11.2018 19:48
Рубрика: Власть

Кто следит за дорогой

Дмитрий Медведев одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
В России стартует пилотный проект по использованию на дорогах беспилотных автомобилей. Он должен подтвердить саму возможность эксплуатации такого транспорта в автоматизированном режиме в условиях города.
Премьер сообщил, что эксперимент с беспилотными авто стартует совсем скоро - с 1 декабря. Фото: РИА Новости Премьер сообщил, что эксперимент с беспилотными авто стартует совсем скоро - с 1 декабря. Фото: РИА Новости
Премьер сообщил, что эксперимент с беспилотными авто стартует совсем скоро - с 1 декабря. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о старте эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств. "Начнем мы это совсем скоро - с 1 декабря", - сообщил глава правительства на совещании со своими заместителями. Испытания будут проводиться на отдельных территориях в Москве и Татарстане. Выбраны именно они, потому что в инновационных центрах "Сколково" и "Иннополис" уже ведутся соответствующие разработки и даже запущено беспилотное такси.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Беспилотники будут следить за трафиком на всех дорогах Москвы

"Но, чтобы эта сказка стала былью, необходимы нормативные условия, а ныне действующие правила исходят из того, что за любым транспортным средством должен сидеть водитель", - подчеркнул Медведев. Эксперимент должен подтвердить возможность эксплуатации беспилотного транспорта на дорогах общего пользования и помочь в выработке технических требований к автоматизированной системе управления и самим "беспилотникам" для их дальнейшей сертификации. В качестве испытательной лаборатории, где будут оценивать требования безопасности, определен центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ".

Эксперимент официально продлится до 1 марта 2022 года. "Это общий срок эксперимента, но я надеюсь, что уже через полгода у нас будут предложения по корректировке нормативной базы и по корректировке технических регламентов, которые требуются для дальнейшего развития", - заявил вице-премьер Максим Акимов. Он добавил, что в декабре в эксперименте начнут участвовать более ста беспилотных автомобилей. Отдельно на полигоне начнутся испытания в зимних условиях машин, разработанных в 27 компаниях. "Это позволит нам накапливать критический объем данных. Будем подводить итоги раз в полгода", - сказал зампред правительства.

Испытания беспилотного транспорта будут проводиться на отдельных территориях в Москве и Татарстане

Также председателем правительства подписано постановление, уточняющее порядок обеспечения лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими заболеваниями. Федеральная программа по нозологиям - редким и тяжелым болезням, в рамках которой больные получают лекарства за счет федерального бюджета, со следующего года будет расширена. "Раньше это касалось семи заболеваний. Теперь будем финансировать закупку лекарств для лечения 12 нозологий", - сообщил Дмитрий Медведев.

Кольцевая линия московского метро станет беспилотной

На федеральный уровень дополнительно переданы полномочия по закупке лекарственных препаратов для лечения пяти орфанных заболеваний: гемолитико-уремического синдрома, юношеского артрита с системным началом, мукополисахаридозов I, II и VI типов.

Как заметила вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальную политику, этот документ необходим для организации закупок и проведения торгов для своевременного обеспечения граждан лекарствами с 1 января. Федеральный бюджет сегодня обеспечивает медицинскими препаратами 181,1 тысячи граждан, страдающих семи видами нозологий. "Среди семи высокозатратных нозологий есть и орфанные заболевания, но большинство из них до 1 января 2019 года было отнесено на компетенцию субъектов Российской Федерации. С 1 января наиболее дорогие из них согласно закону будут перенесены с точки зрения финансового обеспечения и администрирования закупки на федеральный бюджет", - сказала она. Это позволит приобретать препараты дополнительно еще для 2,1 тысячи граждан. На это в бюджет 2019-2021 годов заложено по 10 миллиардов рублей ежегодно.

Между тем

Финансирование национальных проектов в следующие три года выросло до 5,7 триллиона рублей, сообщил премьер-министр на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

- Мы готовили проект федерального бюджета на ближайшие три года одновременно с разработкой национальных проектов, - подчеркнул он. - В этом бюджете в целом необходимые средства предусмотрены, но с учетом поправок, которые мы вносили в проект бюджета при его рассмотрении в Государственной Думе, объем финансирования национальных проектов увеличился практически до 5,7 трлн рублей на ближайшие три года.

Глава правительства призвал обеспечить финансирование согласно утвержденным параметрам. "Меры, которые мы предусматриваем в проектах, должны в полном объеме решать задачи майского указа президента, - указал он. - Они направлены на повышение уровня жизни нашей страны, а результаты должен почувствовать на себе каждый человек".

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