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Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Могу сказать, что 3,31 миллиона кредитов, которые взяли россияне в октябре, - просто колоссальная цифра. Кстати, это рекордный с января 2013 года объем займов - 805 миллиардов рублей.

Но, честно говоря, я не вижу причин для подобного кредитного бума. В любом случае, считаю, что такой рост спроса на кредиты не есть хорошо ни для банковской системы, ни для людей, которые занимают у банка.

Потому как исследование наших ученых, в том числе наших экономистов, показало, что реальные доходы населения не будут возрастать ближайшие год-два. Соответственно возможности вовремя вернуть и обслужить такой объем кредитов будет достаточно проблематично.

Россияне в октябре взяли рекордный объем кредитов

Да и вообще, увлечение займами сегодня - опасная тенденция в нашей экономике. Действительно, есть такой риск, что многие кредиты будут токсичными, и у банков прибавится головной боли, как вернуть эти деньги. Ведь возможности населения не таковы, чтобы возвращать такие большие суммы. Допустим, центральные банки смогут справиться с подобной опасностью, но скорее всего возникнут проблемы у небольших банков, которые не покроют эти расходы и не создадут резервы на погашение кредитов.

Поэтому я думаю, что надо проводить активную работу в этом направлении, повышать финансовую грамотность наших граждан, так как многие авантюрно настроенные люди не всегда понимают, что кредит - это не только сегодняшние деньги, но это деньги, которые нужно обслуживать, платить за них приличные проценты.

В основном занимают у банков люди с небольшим доходом, и эти кредиты чаще - потребительские. То есть займы для приобретения предметов потребления. Такие кредиты берут не только для покупки товаров длительного пользования - квартиры, автомобилей, но и для более мелких покупок - мобильных телефонов, бытовой техники. Они выступают или в форме продажи товаров с отсрочкой платежа, или в форме предоставления банковской ссуды на потребительские цели. При этом за такой кредит взимается довольно высокий процент.

Фото: depositphotos.com
Банки ужесточат условия выдачи кредитов

А еще дело в том, что население почему-то считает себя принадлежащим к среднему классу, хотя никакой такой реальной картины нет. Люди зачастую ввязываются в кредитные истории для того, чтобы покрыть или предыдущие долги, или какие-то текущие расходы.

Но на самом деле рост экономики сегодня не позволяет увеличивать общий объем доходов. К слову, президент Владимир Путин на последнем совещании Госсовета говорил о том, что нам важнее не общая экономическая картина, а реальные деньги в руках у населения. А этих реальных денег у людей еще нет.

Конечно, кредит - это неплохое изобретение, весь мир живет на кредитах, но надо исходить из реальной ситуации: возможность работать с этим кредитом со стороны заемщиков.

К счастью, я никогда не брал кредит. Обошлось.

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