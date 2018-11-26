"Европейский автомобиль года": определена семерка финалистов

Жюри конкурса "Европейский автомобиль года" определилось с семью финалистами этого престижного состязания. Это модели Alpine A110, Jaguar I-Pace, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-Class, Peugeot 508 и Citroen C5 Aircross. Кто станет лучшим из этой "семерки", станет известно 4 марта 2019 года - решение будет обнародовано в на международном автосалоне в Женеве.

В этом году 60 представителей жюри (профессиональных европейских автомобильных журналистов) выбирали из 38 моделей-претендентов. За бортом в результате оказались Aston Martin Vantage, Audi Q8, BMW 3-series, BMW X5, Honda CR-V, Lamborghini Urus, Mercedes-Benz G-class, Mercedes-Benz GLE, Seat Tarraco, Volkswagen Touareg и Volvo V60.

Конкурс "Европейский автомобиль года" - старейший в Европе, он проводится с 1964 года. К моделям-участникам предъявляются следующие требования. Это должны быть машины, серийное производство и продажа которых началась в двенадцать предыдущих месяцев. Особенность конкурса в том, что автомобили в нем представлены без разделения по классам, размерам или цене. При этом претенденты должны быть полностью новыми моделями (рестайлинги не считаются), а годовой выпуск модели не должен быть меньше 5 000 штук. Кроме того, на момент голосования машины-номинанты должны продаваться как минимум в пяти странах ЕС.

На первом этапе простым голосованием жюри отбирает семь финалистов. Затем каждый из экспертов распределяет между ними 25 баллов, при этом одной машине можно дать не более десяти баллов. Свое решение член жюри должен письменно обосновать. Мнение экспертов основывается на впечатлениях, полученных во время тест-драйвов, организованных производителями, а также специальных испытательных сессий, которые проводятся организаторами конкурса.

В 2018 году решением жюри лучшим автомобилем Европы был признан Volvo XC40. Шведская марка получила удостоилась такой премии впервые за свою историю.