12-я партия проходящего в Лондоне матча за корону между действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом Фабиано Каруаной (США), как и все предыдущие, завершилась вничью.

Основная часть противостояния, то есть дюжина партий с классическим контролем времени, не выявила сильнейшего - 6:6. В среду пройдет тай-брейк, где в споре двух гроссмейстеров будет поставлена точка.

Регламент такой: четыре партии с контролем по 25 минут каждому сопернику + 10 секунд на ход. Если счет равный, то играются две партии по 5 минут + 3 секунды на ход. Далее при необходимости еще 4 блицматча из двух партий. Если 10 поединков не выявят победителя, то играется решающая партия "армагеддон", в которой белые имеют 5 минут, черные - 4, с добавлением 3 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.