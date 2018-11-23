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23.11.2018 07:12
Рубрика: Спорт

"Сухая" серия в погоне за короной

Текст: Анна Каляева

На 56-ом матче за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном из Норвегии и претендентом на звание американцем итальянского происхождения Фабиано Каруаной продолжается затянувшаяся "сухая" серия.

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент Фабиано Каруана (США). Фото: AP Photo/Matt Dunham Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент Фабиано Каруана (США). Фото: AP Photo/Matt Dunham
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент Фабиано Каруана (США). Фото: AP Photo/Matt Dunham

Все десять партий матча, начиная с первой, завершились ничейным результатом.

Минувшая партия была яркой и богатой на сильные варианты для обоих противников. Но результат все тот же - победитель не определен.

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Белые фигуры были у претендента Каруаны, который вновь избрал свой любимый в этом матче первый ход e2-e4. Соперники продолжили разговор, начатый в восьмой партии, в челябинском варианте сицилианской защиты. Первые одиннадцать ходов поединка были полностью идентичны восьмому. Двенадцатым ходом Каруана удивил противника и продемонстрировал новинку 12.b4, тем самым посягнув на захват пространства на ферзевом фланге.

"Мне казалось, после прошлой партии я все просчитал, но вышло, что нет", - признался позже Карлсен.

Норвежцу пришлось задуматься более чем на десять минут, прежде чем отреагировать продвижением пешки "а". Белые вышли из дебюта с некоторым преимуществом, однако после нескольких неточных решений Каруаны инициатива возникла уже у черных в виде перспективной атаки на королевском фланге.

В этот момент на двадцатых ходах партии эксперты, комментаторы и шахматные компьютеры дружно склонились в пользу Карлсена. Комментатор матча венгерская шахматистка Юдит Полгар сделала заявление, что "если эта партия не принесет результат, то не принесет уже никакая", особенно похвалив Карлсена за смелое и красивое "противокомпьютерное" решение продвинуть пешку "b" на двадцать первом ходу 21. … b5, провоцируя американца на взятие на проходе. Претендент разгадал планы норвежца, у которого, тем не менее, сохранялась возможность атаковать. Далее случилось то, что заставило содрогнуться как шкалу компьютерной оценки партии, так и сердца зрителей. Оба игрока по очереди обменялись неточностями (23. … Фg5?, 24. g3?). После чего под флагом цейтнота у обоих игроков последовал размен сначала всех слонов, потом ферзей, и после упрощения противники вышли в примерно равный ладейный эндшпиль.

Фото: РИА Новости
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Партия закончилась миром на 54-ом ходу и продлилась почти пять с половиной часов.

"Я мог играть лучше, - сказал на пресс-конференции Магнус Карлсен, - Мы оба могли играть лучше".

Счет поединка по итогам десяти партий 5:5.

До конца основной части матча, состоящей из двенадцати партий с классическим контролем времени, остается всего две игры. В одиннадцатой партии белые фигуры будут у Магнуса Карлсена, в двенадцатой у Фабиано Каруаны.

Для победы в матче необходимо набрать 6,5 очка. Соответственно, чтобы это случилось в "основное время" поединка, одному из игроков нужно выиграть одну партию из оставшихся и не проиграть другую.

Одиннадцатая и двенадцатая партия матча пройдут с перерывами на выходные дни.

Игровые дни: 24 и 26 ноября.

Тай-брейк, вероятность которого возросла еще сильнее, запланирован на 28 ноября. На нем шахматисты будут решать судьбу короны в "быстрых" шахматах и блице.

Сам чемпион мира Магнус Карлсен, который два года назад защитил свой титул против россиянина Сергея Карякина именно на тай-брейке, заявил, что вместо него предпочел бы играть большее количество партий с классическим контролем.

"Шестнадцать-восемнадцать игр было бы оптимально", - высказался чемпион мира.

Спорт Шахматы
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