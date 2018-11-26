Комплекс "Метис" уничтожил танк М60 американского производства в Йемене

В ходе боевых действий в провинции Мариб хуситам удалось сжечь очередной танк М60. Изображение уничтоженной боевой машины американского производства появилось в Сети.

Another interesting Houthi video from Marib province, Sirwah area: Barrett M82, “Metis” and destroyed M-60. pic.twitter.com/CMh2vLwV5h — Yemen Observer (@YemeniObserv) 24 ноября 2018 г.

Судя по всему, на этот раз имевшийся в распоряжении повстанцев противотанковый ракетный комплекс "Метис" вывел из строя "Паттон" ранней модификации (А1), принадлежавший бывшей Йеменской армии.

К началу военного конфликта сухопутные войска этой страны имели около полусотни единиц таких танков. Она использовались наравне с бывшими советскими Т-55, Т-62 и закупленными позже Т-72С, Т-72Б и Т-80БВ.

Ранее сообщалось, что в конфликте с хуситами в основном несут потери танковые подразделения Саудовской Аравии, также вооруженные "шестидесятыми", но относящиеся к более современным версиям.

Однако и они демонстрируют поразительную беспомощность не только перед такими комплексами как 9К115 "Метис", способными пробивать до 550 мм брони и поражать цели на дистанции в 1000 м, но также перед устаревшими реактивными гранами РПГ.

Всего, по имеющимся данным, за годы ожесточенного конфликта в Йемене уже потеряно более полусотни М60 различных модификаций.