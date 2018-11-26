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26.11.2018,  
14:00
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Комплекс "Метис" уничтожил танк М60 американского производства в Йемене

В ходе боевых действий в провинции Мариб хуситам удалось сжечь очередной танк М60. Изображение уничтоженной боевой машины американского производства появилось в Сети.

Судя по всему, на этот раз имевшийся в распоряжении повстанцев противотанковый ракетный комплекс "Метис" вывел из строя "Паттон" ранней модификации (А1), принадлежавший бывшей Йеменской армии.

К началу военного конфликта сухопутные войска этой страны имели около полусотни единиц таких танков. Она использовались наравне с бывшими советскими Т-55, Т-62 и закупленными позже Т-72С, Т-72Б и Т-80БВ.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Ранее сообщалось, что в конфликте с хуситами в основном несут потери танковые подразделения Саудовской Аравии, также вооруженные "шестидесятыми", но относящиеся к более современным версиям.

Однако и они демонстрируют поразительную беспомощность не только перед такими комплексами как 9К115 "Метис", способными пробивать до 550 мм брони и поражать цели на дистанции в 1000 м, но также перед устаревшими реактивными гранами РПГ.

Всего, по имеющимся данным, за годы ожесточенного конфликта в Йемене уже потеряно более полусотни М60 различных модификаций.

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