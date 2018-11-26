Лавров: Действия Киева в Керченском проливе нарушили международное право

Действия украинских властей в районе Керченского пролива нарушили ключевые положения международного права, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, эти действия можно однозначно классифицировать как провокацию.

"Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН, включая и конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства", - уточнил Лавров.

Он указал на то, что действия украинских военных кораблей создали риски для судоходства и маневрирования в узком проливе.

Министр также негативно оценил возможные ограничения, которые могут быть введены против России в связи с этим инцидентом.