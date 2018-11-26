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26.11.2018 15:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей

Текст: Владимир Кузьмин
В России стартует пилотный проект по использованию на дорогах беспилотных автомобилей. Он должен подтвердить саму возможность эксплуатации такого транспорта в автоматизированном режиме.
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запуске эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств.

"Начнем мы это совсем скоро - с 1 декабря", - сообщил глава правительства на совещании со своими заместителями.

Испытания будут проводиться на отдельных территориях в Москве и Татарстане. Выбраны именно они, потому что в инновационных центрах "Сколково" и "Иннополис" уже ведутся соответствующие разработки, и даже запущено беспилотное такси.

"Но, чтобы эта сказка стала былью, необходимы нормативные условия, а ныне действующие правила исходят из того, что за любым транспортным средством должен сидеть водитель", - подчеркнул Медведев.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Эксперимент должен подтвердить возможность эксплуатации беспилотного транспорта на дорогах общего пользования и помочь в выработке технических требований к автоматизированной системе управления и самим "беспилотникам" для их дальнейшей сертификации. В качестве испытательной лаборатории, где будут оценивать требования безопасности, определен центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ".

Эксперимент официально продлится до 1 марта 2022 года.

"Это общий срок эксперимента, но я надеюсь, что уже через полгода у нас будут предложения по корректировке нормативной базы и по корректировке технических регламентов, которые требуются для дальнейшего развития", - заявил вице-премьер Максим Акимов.

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