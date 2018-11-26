Названы самые распространенные седаны в России

Эксперты определили самые распространенные седаны в России. В нашей стране официально зарегистрировано порядка 19 млн автомобилей с таким типом кузова.

Самым распространенной моделью при этом является "жигулевская классика" модель Lada 2107 - таких в нашей стране насчитывается 1 млн 728,5 тысячи экземпляров, сообщает "Автостат".

Следующие четыре позиции в данном рейтинге опять-таки занимают автомобили Lada: "шестерка" (1 млн 542,7 тысячи единиц), "десятка" (826,9 тысячи штук), "пятерка" (726,9 тысячи машин) и "девяносто девятая" (663,2 тысячи штук).

Суммарно эти пять моделей занимают около 29% от всех седанов, колесящих по дорогам России. Лишь на шестой строчке рейтинга разместилась иномарка, да и то условная - это локализованный на московском заводе Renault седан Logan (654,5 тысячи единиц). За ним следуют еще две модели Lada - "пятнадцатая" (570,9 тысячи штук) и Granta (567 тысяч штук). Замыкают Топ-10 наиболее распространенных седанов в России "корейцы" - Hyundai Solaris (560,1 тысячи штук) и Kia Rio (535,9 тысячи штук).

Отметим также, что в 2017 году в пятерку самых популярных седанов в России вошли Kia Rio, Lada Granta, Lada Vesta, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

Напомним, "РГ" не так давно составила список седанов, которые могут купить по цене от 420 тысяч рублей.