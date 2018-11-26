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26.11.2018 08:36
Рубрика: Крупные компании

Nissan задумался о пересмотре альянса с Renault

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Концерн Renault, владеющий 43,4 процента акций в Nissan, имеет права на голосование, а то время как Nissan, владеющий 15 процентами акций Renault, такой возможности лишен. Таким образом, японский концерн находится в неравных правах с французскими коллегами.

Фото: EPA/Armando Babani
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Об этом заявил на собрании сотрудников генеральный директор Nissan Хирото Сайкава, подчеркнув, что такие отношения между компаниями "не равные" и требуют пересмотра. Эту информацию опубликовала японская газета Kyodo со ссылкой на источник в японской компании, передает агентство Reuters.

Причиной такой риторики стал арест президента Nissan Карлоса Гона и его правой руки Грега Келли в Японии по подозрению в финансовых махинациях. Предполагается, что Гон занижал полученные доходы при активном участии топ-менеджента компании, а после купил на эти деньги зарубежную недвижимость для собственных нужд, не указав ее в декларациях.

В связи с арестом Гона Renault с разрешения французского правительства начал проверку доходов компании, чтобы убедиться в отсутствии "сложностей и щекотливых моментов", которые могли бы вскрыться. Процедура займет несколько дней, сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер в эфире BFMTV.

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#Renault #Nissan