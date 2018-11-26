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26.11.2018 14:40
Рубрика: Власть

Песков назвал планы Киева по военному положению "электоральными интригами"

Текст: Кира Латухина
Президент получал доклады о ситуации с украинскими кораблями еще с момента их появления в нейтральных водах. Решать электоральные задачи под флагом войны очень опасно, считают в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что планы Киева объявить военное положение могут быть связаны с выборами президента Украины (в 2019 году).

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобные решения, конечно, скажем так, попахивают электоральными интригами", - заметил представитель Кремля.

"Решать, конечно, электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно, с нашей точки зрения", - подчеркнул Песков.

На вопрос, может ли Россия ответить зеркально, мобилизовав войска, пресс-секретарь главы государства заметил: "Я даже не знаю, что вам сказать".

"Президенту было доложено еще с момента появления украинских кораблей в нейтральных водах у Крыма", - также заявил Песков. И с тех пор доклады идут постоянно. "Речь идет о серьезной провокации, поэтому, конечно же, президент получал и вчера, и сегодня всю полноту информации о том, что происходило", - сказал он. Телефонных переговоров с другими лидерами на эту тему глава государства пока не планирует.

Фото: Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины/ТАСС
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На вопрос, будут ли президенты России и США обсуждать ситуацию в Керченском проливе, Песков сказал: "Я не знаю, давайте дождемся". Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна была пройти в Аргентине, на полях саммита "двадцатки"(30 ноября - 1 декабря). Время и место проведения переговоров в Кремле сообщат позднее. "Сейчас прорабатывается все, уже план составлен основной", - сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Уже сегодня вечером ситуация будет обсуждаться на Совбезе ООН. "Это очень серьезная провокация, которую нужно рассматривать именно в основном институте международной политики", - пояснил Песков. "Войдет ли это в повестку дня двусторонних переговоров или нет, посмотрим", - сказал он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Провокация Украины в Керченском проливе
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