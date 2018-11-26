Песков: Инцидент в Керченском проливе будет обсуждаться в Совбезе ООН

Новости

Для борьбы с курением предложено заменить картинки на сигаретных пачках 15:14
В Одессе и Харькове петардами забросали российские консульства 15:10
В Прикамье прокуратура начала проверку избиения пятиклассницы 14:55
Поселки под Калининградом впервые включили в российскую энергосистему 14:53
В Саратовской области от угарного газа погибла семья из пяти человек 14:43
В Краснодаре суд освободил рэпера Хаски 14:39
Видео: Как мог бы выглядеть легендарный ЗИМ сегодня 14:36
В Израиле нашли готический зал крестоносцев 14:33
Владельцы транспондеров смогут бесплатно проехать от Москвы до Солнечногорска 14:30
Песков: О дате переговоров Путина и Трампа будет сообщено позднее 14:17
Лукашенко поставил задачу нарастить объем ВВП Беларуси до $100 млрд 14:15
Москалькова рассказала о судьбе задержанных в Керченском проливе моряков 14:05
Toyota отозвала в России более 400 кроссоверов C-HR 14:04
В Словакии найдены самые ценные монеты древних кельтов 14:01
На Дальнем Востоке ликвидирован канал ввоза автомобилей под видом запчастей 13:59
Суд Волгограда утвердил приговор бабушке и внуку за махинации на 3 млн 13:57
В Сибири арестован один из руководителей отделения Пенсионного фонда 13:55
В Калининградском зоопарке родился орангутан 13:49
В Подмосковье изъята крупная партия наркотиков 13:49
В Краснодаре во время движения сгорел автобус 13:47
Ричард Гир признался, что потрясен Москвой 13:44
В Петербурге осудили вербовщика террористов через WhatsApp 13:44
В ОАЭ помиловали осужденного за шпионаж британца 13:38
Тайные телефоны Кремля появились в открытом доступе 13:36
Две трети россиян считают, что им не по карману крупные займы в банках 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
26.11.2018 13:59
Рубрика: Власть

Песков: Инцидент в Керченском проливе будет обсуждаться в Совбезе ООН

Текст: Кира Латухина

Ситуация в Керченском проливе подлежит особому вниманию, считают в Кремле. Она будет разбираться в Совбезе ООН.

"Речь идет об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого разбирательства", - прокомментировал воскресный инцидент с украинскими кораблями пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лавров: Действия Киева в Керченском проливе нарушили международное право

МИД готовит развернутое заявление в связи с нарушением госграницы РФ, сообщил представитель Кремля. Погранслужба с заявлением уже выступила.

По словам Пескова, ситуация будет обсуждаться в Совбезе ООН по инициативе России.

Напомним, что вчера, 25 ноября, три корабля ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды России и не отреагировали на требования остановиться. Корабли задержаны, возбуждено уголовное дело.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Президент Администрация Президента Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Провокация Украины в Керченском проливе Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Песков: О дате переговоров Путина и Трампа будет сообщено позднее
Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность посольства РФ
Умер диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов
Корвет "Громкий" выпустил крылатую ракету в Японском море