Песков: Инцидент в Керченском проливе будет обсуждаться в Совбезе ООН

Ситуация в Керченском проливе подлежит особому вниманию, считают в Кремле. Она будет разбираться в Совбезе ООН.

"Речь идет об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого разбирательства", - прокомментировал воскресный инцидент с украинскими кораблями пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МИД готовит развернутое заявление в связи с нарушением госграницы РФ, сообщил представитель Кремля. Погранслужба с заявлением уже выступила.

По словам Пескова, ситуация будет обсуждаться в Совбезе ООН по инициативе России.

Напомним, что вчера, 25 ноября, три корабля ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды России и не отреагировали на требования остановиться. Корабли задержаны, возбуждено уголовное дело.