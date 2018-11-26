Московский центр организации дорожного движения (ЦОДД) до конца года собирается купить 20 квадрокоптеров. Беспилотники будут не только мониторить дорожную ситуацию, но и помогут специалистам разобраться в причинах возникновения конкретных пробок. Смогут ли дроны уменьшить количество заторов в столице, пытался выяснить корреспондент "РГ".

Специальная служба ЦОДД "Дорожный патруль" уже использует воздушный мониторинг. "Пока коптерами пользуются лишь некоторые экипажи нашей службы - в их распоряжении имеется только три коптера. Скоро их будет в разы больше. Мы планируем использовать беспилотные комплексы при необходимости для сбора информации о ситуации на конкретных улицах на территории всей Москвы", - рассказали "РГ" в пресс-службе ЦОДД. Дроны, о которых идет речь, оснащены камерами с высокой разрешающей способностью. Они способны вести непрерывную съемку городских перекрестков, развязок, магистралей и ТПУ, перемещаясь от объекта к объекту. Данные при этом в режиме реального времени попадают на пульт оператора, который управляет беспилотником. После приземления можно из камеры достать флеш-накопитель и сбросить информацию на жесткий носитель для последующего анализа. "С высоты проще оценить движение сразу на всех направлениях дорог одновременно и таким образом принять решение об изменении организации движения, чтобы избавиться от заторов", - рассказывают в ЦОДД.

Эксперты уверены, что дроны действительно могут помочь в решении проблем городского трафика. "С помощью этой техники очень удобно считать интенсивность движения автомобилей или пешеходов, наблюдать сразу за несколькими перекрестками в комплексе. На основании полученных данных дорожные инспектора могут принять, например, решение о перенастройке работы светофора, создании выделенной полосы или, например, обустройстве разворота", - рассказал "РГ" руководитель общественной организации Probok.net Александр Шумский. Он поделился, что специалисты из Probok.net уже сами опробовали беспилотники в деле и убедились в их эффективности. Например, после пролетов над Садовым кольцом у поворота в сторону площади трех вокзалов был выявлен недостаток разметки, который заставлял водителей делать вынужденные перестроения. Изучив записи с коптера, эксперты сделали проект переразметки, который отправили в ЦОДД, где он был утвержден. Так была реализована новая схема, которая отделяет поворотный ряд от полос движения прямо, и пропускная способность перекрестка значительно увеличилась.

Почему же для этих целей нельзя использовать обычные камеры? Дело в том, что они могут зафиксировать только сам факт наличия пробки на том или ином участке. А с беспилотника видны "хвост" и "голова" затора, что дает возможность оценить причины и следствия дорожных коллапсов. "Как правило, утренние, дневные и вечерние пробки не похожи друг на друга, а объективная информация "с высоты птичьего полета" позволит по-новому оценить ситуацию и прийти к правильному решению", - рассказал "РГ" координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Беспилотники ведут непрерывную съемку городских перекрестков, развязок, магистралей и ТПУ

Главный вопрос при этом - насколько полеты коптеров безопасны для пешеходов? По мнению Шкуматова, современные беспилотники - достаточно надежная техника, которая может без риска для граждан перемещаться над городом, но все зависит от летного опыта самого дистанционного "пилота". "При использовании такой техники всегда есть риск, что коптер упадет кому-то на голову. Поэтому головой как раз должен думать оператор - все зависит от его профессионализма. Надо учитывать погодные условия, правильно содержать технику. Иногда полет невозможен - например, при ледяном дожде. Лопасти обледенеют, и техника потеряет управление", - пояснил Шкуматов. В ЦОДД успокаивают: "У нас каждый из сотрудников обучен работе с коптерами. При расширении штата новые патрульные также пройдут обучение".

Продавцы дронов - люди заинтересованные, чтобы их товар покупали. Но и они считают нужным предупредить о возможных сложностях при использовании этой техники для мониторинга дорожной ситуации. "Инициатива столицы вполне реализуема. Тем не менее, необходимо предупредить о возможных сложностях. Во-первых, если дальность полета квадрокоптера составляет около 7 км, то в условиях города она не больше 3 км, а то и меньше из-за помех. Непросто эксплуатировать аппараты и в зимний период - быстрее будет разряжаться аккумулятор, да и техника в целом не рассчитана на минусовые температуры", - рассказал менеджер интернет-магазина по продаже квадрокоптеров "4Vision" Андрей Морозов. По его мнению, для координации полетов следует создать единый городской центр управления, чтобы операторы могли взаимодействовать друг с другом, а также обмениваться информацией.