Пушков рассказал, зачем Киеву нужна провокация в Керченском проливе

Инцидент в Керченском проливе инспирирован президентом Украины Петром Порошенко ради сохранения власти, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Как и следовало ожидать, Киев провел провокацию в Керченском проливе, дабы прокричать о "новом уровне агрессии России" и перевести страну на военное положение", - написал он в Twitter. Оснований для нагнетания страстей нет, считает сенатор, "но с помощью таких провокаций Порошенко надеется сохранить власть - с выборами или без них".
Напомним, накануне три украинских судна совершили попытку прохода под Крымским мостом и были задержаны российскими. В понедельник в Нью-Йорке с связи с произошедшим соберется на экстренное заседание Совет Безопасности ООН, с такой инициативой выступили и Россия, и Украина.
Отметим также, что на Украине уже развернулась борьба за пост главы государства. Президентские выборы должны пройти в марте следующего года.
Как и следовало ожидать, Киев провел провокацию в Керченском проливе, дабы прокричать о «новом уровне агрессии России» и перевести страну на военное положение. Оснований для этого нет, но с помощью таких провокаций Порошенко надеется сохранить власть - с выборами или без них.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 ноября 2018 г.