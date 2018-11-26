Пушков рассказал, зачем Киеву нужна провокация в Керченском проливе

"Как и следовало ожидать, Киев провел провокацию в Керченском проливе, дабы прокричать о "новом уровне агрессии России" и перевести страну на военное положение", - написал он в Twitter. Оснований для нагнетания страстей нет, считает сенатор, "но с помощью таких провокаций Порошенко надеется сохранить власть - с выборами или без них".

Напомним, накануне три украинских судна совершили попытку прохода под Крымским мостом и были задержаны российскими. В понедельник в Нью-Йорке с связи с произошедшим соберется на экстренное заседание Совет Безопасности ООН, с такой инициативой выступили и Россия, и Украина.

Отметим также, что на Украине уже развернулась борьба за пост главы государства. Президентские выборы должны пройти в марте следующего года.