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26.11.2018 10:05
Рубрика: Власть

Пушков рассказал, зачем Киеву нужна провокация в Керченском проливе

Текст: Галина Мисливская

Инцидент в Керченском проливе инспирирован президентом Украины Петром Порошенко ради сохранения власти, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Как и следовало ожидать, Киев провел провокацию в Керченском проливе, дабы прокричать о "новом уровне агрессии России" и перевести страну на военное положение", - написал он в Twitter. Оснований для нагнетания страстей нет, считает сенатор, "но с помощью таких провокаций Порошенко надеется сохранить власть - с выборами или без них".

Фото: Алла Дмитриева/РГ
Проход через Керченский пролив открыли после провокации Украины

Напомним, накануне три украинских судна совершили попытку прохода под Крымским мостом и были задержаны российскими. В понедельник в Нью-Йорке с связи с произошедшим соберется на экстренное заседание Совет Безопасности ООН, с такой инициативой выступили и Россия, и Украина.

Отметим также, что на Украине уже развернулась борьба за пост главы государства. Президентские выборы должны пройти в марте следующего года.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Провокация Украины в Керченском проливе Отношения России и Украины
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