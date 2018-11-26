На Воробьевых горах восстановят трамплин и построят спортшколу

В понедельник мэр Сергей Собянин открыл первую канатную дорогу в Москве, которая связала Воробьевы горы и "Лужники". Эти два спорткомплекса сейчас переживают второе рождение.

Если реконструкция "Лужников" уже закончена и многие горожане успели оценить ее результаты, то на стройка на Воробьевых горах идет полным ходом.

Как рассказал "Вечерней Москве" председатель попечительского совета спорткомплекса "Воробьевы горы" Дмитрий Свищев, вся спортивная инфраструктура будет полностью обновлена. Сейчас идет реконструкция горнолыжного трамплина, он станет немного выше, но гораздо безопаснее.

- Его модернизация позволит проводить соревнования любого уровня, - отметил Свищев, уточнив, что уже назначена дата первых испытаний: в феврале следующего года трамплин примет Кубок страны по параллельному слалому.

Кроме того, завершается строительство нового здания спортивной школы для подготовки горнолыжников, сноубордистов и фристайлистов. Она рассчитана на 1500 юных спортсменов, для которых проезд на новой "канатке" будет бесплатным.