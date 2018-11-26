Составлен рейтинг самых "курящих" городов РФ

Маркетинговое агентство Zoom Market обнародовало итоги федерального социологического опроса, определившего самые "курящие" города страны.

Опрос проводился методом личных интервью в 20 городах РФ. Возраст опрошенных граждан варьировался от 23 до 76 лет. Общая выборка составила 2600 интервью. Респондентам предложили ответить на три вопроса: "Вы курите?", "Члены Вашей семьи курят?" и "Раньше Вы курили?"

По результатам исследования был составлен рейтинг самых "курящих" городов России. Первая тройка выглядит так: Брянск, Москва и Краснодар. Далее расположились Волгоград, Иваново, Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь и Тамбов. Замыкает рейтинг город Казань.

Отметим, что специализацией компании Zoom Market являются маркетинговые бизнес-исследования и социологические опросы.