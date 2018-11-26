В Москве экс-прокурор Чечни осужден за "стреляющую свадьбу"

Бывший помощник прокурора Шалинского района Чечни осужден за участие в "стреляющей свадьбе" в Москве. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, 27-летнему Магомеду Гучигову дали 1,5 года условно.

В свое время история в обоих смыслах наделала много шума. Гучигов 11 сентября 2016 года был на свадьбе и ехал в кортеже на Bentley Continental. Выехав на одну из вылетных магистралей юга столицы, Гучигов открыл окно и начал стрелять. Это заметил водитель, ехавший рядом, и сообщил о происшествии в полицию.

Гучигова остановили уже в Царицыно, когда "стреляющий кортеж" подъехал к парку. Как считают следователи, подозреваемый испугался ответственности и передал пистолет своей жене. Она попыталась спрятать его в ридикюле, но полицейские его нашли. Против Гучигова возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ -"Хулиганство с применением оружия".