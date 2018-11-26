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26.11.2018 14:30
Рубрика: Дороги

Владельцы транспондеров смогут бесплатно проехать от Москвы до Солнечногорска

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

С 1 декабря 2018 года по 28 февраля владельцы транспондеров от Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) смогут в ночное время проехать бесплатно по любому маршруту по М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на участке от столицы до Солнечногорска, но только в ночное время. Например, проезд с часу ночи до шести утра при проезде в аэропорт "Шереметьево" будет бесплатным.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Транспондер выдается бесплатно в офисах обслуживания клиентов концессионера платного "Москва-Солнечногорск". Если автомобилист пользуется транспондером, то ему нужно будет вносить абонентскую плату в размере 50 рублей ежемесячно, если же транспондер лежит без дела месяц или более, то ежемесячная плата не списывается.

#дороги #платные дороги